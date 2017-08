Medidanan di prevencion contra calor ta necesario

E lunanan di Mei, Juni, Juli y Augustus ta tradicionalmente esunnan mas calor di aña cu temperatura cu por yega 33 grado Celsius of hasta mas. Tin aumento di riesgo pa haya golpi di calor, miho conoci como “zonnesteek” of “heatstroke” ta ora e curpa keda pa un tempo largo den calor, p.e. ora un hende grandi keda den un luga calor sin fan of airco. Tambe ora e temperatura di curpa subi, esta door di “zonnebad” of exposicion na solo pa largo tempo. Dr. Wilmer Salazar, consehero medico di Departamento di Salud Publico (DVG) ta subraya cu e medidanan di prevencion ta sumamente necesario, particularmente pa muchanan bou di 4 aña, personanan di 65+, personanan cu tin cierto enfermedad cronico y pa esunnan cu ta traha of practica algun deporte den solo durante di dia.

“Durante e dianan aki di calor of ora keda den solo pa un tempo largo, tur hende ta soda mas, e curpa ta perde mas likido cu normal y esaki por tin como consecuencia cu e persona no ta sinti bon. Ora ta papia di no sinti bon”, segun dr. Salazar, “esaki ta referi for di un dolor di cabes leve te na cay flauw debi na un condicion severo di calor. Den e dianan di calor un persona ta core mas riesgo pa haya un ataca di curason of stroke”.

E factornan di riesgo pa haya golpi di calor of cu temperatura di curpa ta subi ta varios manera:

edad: baby y mucha bou di 4 aña di edad, adulto mayor di 65 aña di edad;

practica deporte durante di ora di mas calor (merdia), p.e. hunga den solo, core bais, tene careda of cana den solo;

exposicion na solo p.e. bay lama pa oranan largo of drumi band’i lama pa haya un color bruin, of traha den solo pa basta rato;

persona cu ta tuma remedi pa presion halto, anti psicotico of anti depresivo;

persona cu tin malesa cronico di curason, pulmon y/of obesidad.

Dr. Salazar a sigui elabora cu e sintomanan ta depende di e edad di e persona y duracion di exposicion na solo of calor, tambe di e otro factornan di riesgo ya menciona. E sintomanan ta:

Debilidad

Dolor di cabes y cabes ta draai

Curason ta bati lihe

Halamento di rosea hopi lihe

Cuero ta bira cora y ta sinti cayente

Tin hopi sed

A stop di soda

Cram di musculo y dolor

Calor extremo den forma di golpi di calor ademas di e sintomanan ya menciona por causa otro sintoma tambe manera desorientacion, falta di coordinacion, por cay flauw, sinti anshamento, halucinacion y perdida di conocemento.

Ora presenta golpi di calor of cu temperatura di curpa a subi, mester busca asistencia medico mesora mientras ta:

tene e persona trankilo y den un luga fresco;

baha e temperatura di curpa door di los paña na su curpa, fria e curpa cu un serbete of paña muha cu awa friu of di cranchi, pone ijs den forma di icepack bou di brasa, na nek, lomba, riba stoma y meymey di e pianan;

lag’e bebe awa no mucho friu si e persona ta consciente;

laga e persona drumi plat y hisa su pianan;

no duna ningun remedi pa baha keintura.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Salud Publico na telefon 5224200. Tambe por subi riba facebook di DVG Aruba.