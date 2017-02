Mediador di Gobierno: STA y Arubus a yega na otro

Despues cu diabierna mainta trahadonan di Arubus a drenta den welga door di algun mal contento, mediador di Gobierno Anselmo Pontilius a splica kico e acuerdo aki a encera.

Mediador di Gobierno a invita e partidonan awe mainta caba, pero e partidonan lo por a bin solamente despues di e sentencia di corte cual ta conoci pa medionan di comunicacion. Entre partidonan a discuti cuater punto principal y e cuater puntonan aki en general ta concentra particularmente entre otro e schalering, discusion cu tin riba e defecto riba e auto of busnan cu mester ta den servicio y tambe entre otro riba e rijvergunning. Riba e puntonan aki a discuti entre partidonan. Entre otro a papia cu e director di DTP, esta Departamento di Transporte Publico, cual ta un di e puntonan principal. Y basa riba eseynan a yega na entre otro acuerdo cu e trahadonan, 1. Mester reanuda trabao, no solamente basa riba e sentencia, pero cu e partidonan tin cu firma un protocol. No a firm’e ainda pasobra tin algun punto practico cu tin cu pasa door di nan. Pero den liñanan grandi a pidi e partidonan pa bay profundo na mesa riba e puntonan aki y trata di preveni tipo di situacionnan aki. Arubus ta un empresa estatal demasiado importante, di cual ta ricibi por lo menos 6 miyon florin di nos fondonan di pais Aruba, en todo caso, pagado di belasting. Tin un acuerdo entre e sindicato y dunado di trabao. Tin un CAO vigente y den cual entre otro un di e puntonan di discusion ta un sistema nobo di schaal di salario. Pero e recomendacionnan di mediador di Gobierno pa preveni tipo di situacionnan aki pa motibo cu na final e empresa aki ta asina importante pa nos pais, cu e partidonan mester por keda na mesa irespecto e situacionnan cu por subi. Logico e responsabilidad di e chauffeurnan a señala awe mainta ta cu nan preocupacion cu ora ta transporta hende, e parti di siguridad ta primordial, cual mester ta tambe. Consecuentemente despues di firma e acuerdo aki, e partidonan lo ta den reunion tanto STA como Gerencia di Arubus, tambe e minister encarga, ta atende cu puntonan cu ta na bienestar di e compania, mediador di Gobierno a indica.