Mediador di Gobierno referiendo na Aura Casino: Por a preveni cu e problema lo a yega asina leu

Como ex sindicalista y awe mediador di Gobierno, kico nos por haci den nos leynan pa preveni cu un casino ta dal su porta cera y bay, ta loke a puntra Anselmo Pontilius.

Loke a sosode den casino ta un biaha mas el a pasa, den sentido cu si nos mira durante e ultimo 25 aña, cada biaha di nobo cu cada tanto tempo un operador cu no ta comporta su mes di acuerdo cu leynan, a haya den e situacion aki. Cualkier empresa cu ta opera por haya den problema financiero, den caso den casinonan por preveni esaki caba.



Den mundo di casino, cu minister di labor, a trat’e na mas cu un ocasion caba, no solamente a pidi un inventario di e realidad di e mundo di casino compara cu temponan atras. Con e negoshi di casino ta awe y kico ta su retonan cu e tin y con por trata di preveni loke a sosode. E control di no cumplimento. E operador cu a bay laga e casino, por ehempel por bisa un biaha mas na departamento di belasting tin un paar di miyones di florin di debe cu no a wordo paga.



Si e hende chikito debe un tiki placa, deurwaarder conocebo mesora, cual ta ley y mester cumpli cu ley. E ora por bisa con bin no tabata tin acercamento hopi mas fuerte riba e control aki y cumplimento. Na final por a mira cu ta den un sentencia di hues a saca e operador aki cu ta e dunado di trabao. Pero esey kiermen cu e control riba ken ta bin traha y inverti den nos pais, mester ta mas profundo. Y tambe e control riba cumplimento y obligacionnan mensual pasobra ta un secreto publico cu e operador di e casino aki, esta Aura Casino, no a bin ta cumpliendo cu su obligacionnan legal, paga huur na hotel, paga belasting, paga SVB, tur e otro instancianan. Con bin a lag’e pa un of dos aña largo. Tabata pospone e problema y e pregunta ta si a actua mas tempran, lo por a preveni, kisas cu si. Kisas por a haya un otro operador cu ta tuma e casino cu ta mas serio y sin cu a haya e impacto di ciera aki. Tambe tin e parti di ley nobo cu Parlamento y Gobierno di Aruba a percura pa pasa cu ta garantisa continuidad y toch por a mira e debate riba e continuidad enormemente. Awor aki lo por haya un sentencia den corte. Den e caso di e casino particular aki, tambe loke a dificulta e situacion ta na momento cu e hotel a bisa cu e espacio di e casino ta bay ta bira mas chikito. Ta nan hotel, nan por dicidi e ora kico nan lo haci, pero e pregunta ta si tin un licencia pa opera un casino, si e mester ta tanto meter cuadra si of no, pa e ta un operacion cu ta duna resultado, segun mediador.

Den añanan 80 a propone caba pa e operador di casino particularmente si e licencia no ta den su man, esun cu tin e licencia finalmente ta responsabel pa e operacion. Esey ta un di e cambionan cu a compronde cu sigur minister lo tin cu bay recomenda pa cambia, cual no lo ta masha complica.



E di dos ta, cu si ta bay exigi e operador di casino, si e no ta esun cu tin e licencia, cu e tambe lo mester tin cierto fondonan garantisa pa evita of purba di evita tipo di situacionnan asina.

Segun Pontilius, no solamente e biaha aki, sino tur e biahanan cu a cera, e trahadonan ta sali gravemente perhudica pa motibo di no cumplimento di e dunado di trabao, tanto den paga prima di pensioen, AZV, SVB, Belasting, tur loke ta su obligacion y akinan e pregunta ta, si sa y ta mira cu e compania A y compania B no ta cumpliendo, por ehempel SVB corectamente a pidi pa nan haya autoridad pa nan actua cerca e companianan cu no ta deposita e prima tempran cerca nan.

E tipo di situacionnan aki ta serio. Por a mira casonan den corte caminda cu e trahadonan ta demanda nan doño di trabao no a cumpli na tempo pa paga obligacionnan legal.

Mediador a sigui comenta e persona local of no, con fuerte nan ta financieramente. Esey ta hunga un rol importante. Pero mas cu tur cos, ya tin leynan cu tey caba. Con hopi nos ta controla cumplimento di e companianan aki na nos leynan local. E cumplimento ta evidente cu ta mira cu un compania no ta cumpliendo cu su pagonan pa tres, cuater of cinco luna largo, un luz cora ta pega y ta pensa con ta bay atende cu esaki.

Un compania manera Aura Casino den hotel Barcelo, tin sigur cu e departamento di Belasting a manda carta y informa e operador cu e no ta cumpliendo cu ley. E carta no ta suficiente pasobra con ta actua anto. Con por actua mas lihe pa percura cu a preveri loke a tuma luga.

Control sigur den mundo di casino y tur otro sector, ta sumamente necesario.

Por a wak’e na Aura Casino, por a wak’e na Amazonia, Por a wak’e na Señor Frogs. E tipo di situacionnan aki no ta un situacion cu ta surgi den solamente den 30 dia. Tin un periodo. Sa y tin cantidad di instancia sa cu e dunado di trabao no ta cumpliendo, segun Anselmo Pontilius.