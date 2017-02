McDonald’s cu oferta “Celebrate Carnival” pa esnan cu ta celebra carnaval den grandi

Durante temporada di carnaval tur hende ta den preparacion, sea pa participa activamente den dje of para na banda y gosa di dje. Parti di e preparacionnan aki ta pa crea platonan di cuminda facil y lihe. E aña aki no tin nodo di sinta pensa kico ta bay inventa pa sirbi den dje of na banda pasobra McDonald’s tin’e cla caba pa abo no tin nodo di kibra cabes.

Pa e temporada di Carnaval 2017, for di 6 di Februari te cu 28 di Februari lo ofrece e special di temporada pa por celebra carnaval cu McDonald’s. E special ta inclui dos batata hasa grandi, 10 ‘Mighty Wings,’ 5 ‘chicken Selects’, 3 ‘Cheeseburgers’ y 2 Coca-Cola di 21oz. E special di carnaval di Mcdonald’s ta costa solamente Afl. 40,= y cantidad ta limita (10.000 unidad). Asina ta busca esun di bo na tempo!

Arcos Dorados ta e doño di frankisia mas grandi di McDonald’s mundialmente, den termino di benta y cantidad di restaurant. E compania ta opera e cadena mas grandi di restaurantnan di servicio rapido (Quick Service Restaurant/QSR) di Latino America y Caribe. Nan tin e derecho exclusivo pa ta doño di, pa opera y concede frankisianan di restaurantnan McDonald’s na 20 pais y teritorio Latino Americano y di Caribe, incluyendo Argentina, Aruba, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Corsou, Ecuador, French Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mexico, Panama, Peru, Puerto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela.

E compania ta opera of tin como frankisia 1,880 restaurant McDonald’s cu mas di 90 mil empleado sirbiendo aproximadamente 4,3 miyon di cliente pa dia. Arcos Dorados, cu ta negocia riba New York Stock Exchange (NYSE: ARCO), ta reconoci como un di e miho companianan pa traha p’e den Latino America. Pa mas informacion tocante di e compania, bishita e seccion di inversionista di e website:

www.arcosdorados.com/ir.