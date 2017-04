McDonald’s cu coleccion nobo di Happy Meal Box: The Smurfs

Durante April, henter famia lo por drenta e ambiente di e mundo di imaginacion y fantasia cu e coleccion nobo di e “Happy Meal Box”: “The Smurfs, The Lost Village”. Di e manera aki tanto grandi como e chikito nan lo por recrea nan propio village. Den e coleccion aki di The Smurfs, e cos di hunga ta consisti di tres pida: un caha chikito den forma di cas di mushroom cu su dak como tapa y dos mini figura di e personahenan mas iconico di e pelicula: Grouchy Smurf, Brainy Smurf of Smurfette, entre otro. Mayor y nan yiunan lo por disfruta di un coleccion dibertido cu ta consisti di un total di 8 cos di hunga, completando asina e village.

E coleccion completo (cada cas ta bin cu dos amigo) lo ta cas color geel di The Smurfs y Amigonan 2: Vanity Smurf y un di e guereronan nobo. Cas berde di The Smurfs y Amigonan 2: Pa prome biaha ta uni dos archi enemigo di The Smurfs: e malvado Gargamel y su mascota Azrael. Cas oraño di The Smurfs y Amigo: Hefty Smurf y un di e mascotanan atractivo cu ta briya den scuridad. Cas cora di The Smurfs y Amigonan 2: Papa Smurf y un di e guereronan nobo. Cas berde di The Smurfs y Amigo 1: Smurfette hunto na un di su compañeronan di aventura Painter Smurf. Cas geel di The Smurfs y Amigo 1: Slouchy Smurf y un di e mascotanan cu e pelicula ta presenta. Cas cora di The Smurfs y Amigo 1: Brainy Smurf y otro mascota nobo. Cas geel di The Smurfs y Amigo: Grouchy Smurf y otro guerero.

Conhuntamente cu Sony Pictures, e mesun creadornan di “The Smurfs 2”, “Hotel Transylvania 2” y “Angry Birds Movie”, ta yega su ultimo estreno: “The Smurfs, The Lost Village”. Esaki ta e di tres pelicula di “The Smurfs”, cu lo ta 100% animacion y cu un estetica cu ta hiba nos na e estilo di diseño antiguo cu tabata tin e comiquitanan di e serie famoso “The Smurfs”.

Den e pelicula, e accion ta cuminsa ora cu un mapa misterioso ta pone Smurfette y su miho amigonan den un emocionante aventura te den e mondi encanta. Un biahe yen di accion y fantasia, cu lo conduci na descubri e secreto mas grandi den e storia di The Smurfs.

E diversion ta continua den e restaurantnan di McDonald’s cu e coleccion nobo di Happy Meal Box, unda bo lo por ta parti di sorpresanan, actividadnan entreteni y weganan educativo cu ta stimula e imaginacion di e muchanan.

Pa mas informacion bishita www.arcosdorados.com