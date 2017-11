MB firma door di minister Mike de Meza ta un documento ilegal

Despues cu a bira conoci cu minister demisionario, Sr. ing. Mike de Meza a firma un MB pa asina habri caminda pa mas permiso di taxi, autobus, etc., taxistanan a bay demostra nan malcontento na Parlamento. Formado, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, a atende cu nan y ta splica kico ta bay ta e siguiente paso.

E MB aki no tin validez, segun Sra. Evelyn Wever- Croes. E ta un documento ilegal di un gobierno demisionario, na e momento di a tuma decision. Un gobierno demisionario solamente por tuma decision ariba casonan coriente, e asina lopende zaken. Esakinan no ta lopende zaken, pero ariba permiso nobo. A dicidi cu ta kibra e moratorio existente, ta regala 50 permiso y ta pone e moratorio bek. Esaki ta un acto ilegal, di desesperacion.

Lamentabel ta cu nan ta hunga cu sentimento di hende. Tin hende cu a haya nan speransa cu nan por haya un permiso, siendo cu e ta un permiso ilegal y invalido.

Cada persona cu haya un documento den su man, di un gobierno demisionario, lo mester bay e departamento concerni pa nan valida esaki. Esunnan na cabes di e departamento aki, ta sali di punto di bista cu ta hende profesional, cu conoce ley, sa tambe cu nan no por honra e decision aki. Mester inventarisanan y ponenan un banda y laga ora cu e minister nobo sinta, pa e minister tuma un decision, si e minister por honra nan of no. Den e caso aki, ta un decision ilegal, cu por cierto ta trata di un decision cu mester haci un bon estudio prome cu tuma cualke decision. Den pasado tabata tin moratorionan cu tabata tin poni ariba e mesun tema aki. Tur estuidionan a wordo haci. Despues e moratorio a wordo lanta, pa duna algun hende permiso y despues poni bek.

Mas aleu, Sra. Wever- Croes a sigui bisa cu e persona cu tin un permiso den su man, e mester bay valid’e na Departamento di Transporte Publico. Eynan, conociendo esunnan cu ta na cabes, cu nan profesionalismo y conocemento cu nan tin cu aplica diariamente, nan lo no otorga esakinan, nan lo no honra esakinan.

Chauffeurnan di Autobus tabata dilanti Parlamento diamars mainta expresando nan malcontento y a blokia caminda. Nan tabata kier a papia cu Sra. Wever- Croes den su funcion di Formado. E grupo no a entrega manifiesto, pero a splica si cu nan tabata malcontento y hopi preocupa pa e 50 permisonan cu a wordo otorga. Ya caba nan ta traha 10 ora of mas y asina mes nan no ta logra cubrinan gastonan, y awo lo mester comparti e bolo cu 50 vergunningnan aki.

Sra. Wever- Croes a bisa cu esunnan envolvi a hunga cu nan sentimentonan, ya cu esakinan ta invalido. Riba e topico di chauffeurnan pirata, a trankilisa nan cu e gobierno aki, lo bay tuma hopi na serio, definitivamente ya cu un punto importante ta cu nan kier trece orden y respet, den tur sentido. Tin regla pa core autobus, si bo no cumpli cu regla y bo no tin permiso, lo tin sancionnan severo pa cu esaki.

E grupo tabata kier a discuti algun punto mas, pero a sugerinan, ya cu e gobierno ta den ultimo fase di formacion, pa pone nan puntonan ariba papel, forma un comision y e lo pidi e minister encarga cu transporte pa delibera cu nan ariba e puntonan aki. Nan a keda satisfecho cu nan a haya atencion di parti di Formado.

Sra. Formado no ta kere cu ta necesario pa forma un comision mas pa cu e taxistanan, ya cu tur permiso nobo di despues di eleccion ta invalido y ilegal lo wordo nenga. Pero si ta conseha tur organisacion cu ta sinti cu pa hopi tempo no a haya oido for di gobierno, pa cuminsa forma nan comision, ora cu minister nobo keda apunta, nan lo haya un reunion cu e minister nobo ya cu Sra. Wever- Croes lo pasa tur e informacion pa e minister nobo.