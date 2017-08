Mayornan tambe mester sostene nan yiu den enseñansa

Colegio Arubano ta awor aki e scol HAVO/VWO mas grandi na Aruba. Su docentenan ta cualifica, profesional cu ta traha hopi duro. Segun Uka Wernet di SMOA, no por tene tur hende contento tur ora, pero ta tur caminda. E intencion cu Colegio Arubano tin, ta bon. Nan intension ta pa e alumnonan cu ta cerca nan, por pasa nan aña y na final di cuenta cu nan por caba scol y haya nan diploma. Hopi biaha ta pasa cosnan chikito y e neiging den comunidad ta, pa critica etc. Wernet a splica cu ta bon pa traha hunto, ta bin di nan banda y di mayornan tambe. Y si tin algo cu segun e mayornan cu no a cana bon, e scol ta parti den e afdelingsconrector. Acerca nan, haci nan pregunta. Por ta e input ta yuda pa mehora cierto cosnan. A papia di digitalisacion, di media moderno, por ehempel y hopi biaha ta haya cu sin puntra of djis di asumi, ta lansa un critica. Si e bay riba Facebook, e critica ta bay tur caminda, hasta prensa. Eigenlijk, e no tabata ni esey. E aña aki kier cuminsa den un esfera positivo cu si tin algo, ta bon pa e mayor acerca e afdelingsconrector, acerca e mentor di e yiu y e ora por yega na un solucion. Hunto por yega na tur dos banda, na un solucion. Esey ta e mentalidad, e esfera cu a cuminsa e aña escolar aki. One day at the time, si ta sigui p’adilanti, enfoca pa sigui p’adilanti y e meta ta, pa e alumnonan cu ta na Colegio, un dia sali for di e scol cu nan diploma y tambe cu e balornan necesario pa ta un bon ciudadano den nos comunidad.