Mayornan mester crea un laso di confiansa cu nan yiunan

Mas y mas ta haya muchanan ta sali na estado hopi jong y e mayornan cu ainda no por compronde con nan yiu por a sali na estado na un edad hoben. Sra. Monica Labad- Giel di Wit Gele Kruis, ta amplia mas ariba esaki.

Si wak bek situacionnan, caminda ta wak con mayornan ta bini, y no ta compronde con nan yiu ta sali na estado, si nan ta tur caminda cu nan yiu muhe. Nan ta hibe un caminda, ta sinta warda ariba e yiu. No por prohibi un yiu di bay un cinema of bay un fiesta ya cu e yiu lo bay rebeldia. Nan ta bula bentana y toch nan ta mustra cu nan ta bay.

Tin mayornan cu no tin griep. Un mucha di 14 aña ta sali bay for di cas toch, pasobra cu e mama a prohibi’e di sali. E mama no tin grip ariba su yiu. E ora e ta bay fout, ya cu mester tin e confiansa cu e yiu y splik’e. Ora un mayor ta bisa e yiu cu e NO ta bay, e ora e yiu ta bay busca pasa e dicon e mama no kier lag’e bay.

Mas aleu, Sra. Giel a sigui bisa cu termento tambe ta hunga un rol. Un mucha di 13 aña cu no ta sexualmente activo, ta haya su mes ta wordo tenta y ta bay haci’e, ya cu su amistadnan cu e tin, tur ta activo caba y e tambe kier behoor na e grupo aki.