Mayornan di Zinnia kier bay corte di apelacion

Sven Faarup ta e abogado cu ta sigui e caso di Zinnia Croes. El a splica cu polis y landsrecherche a haci investigacion y hasta Hulanda a cay aden, pasobra cierto cosnan no a cay corecto. Fiscal na su turno tin cu ricibi informacion aki y e tin cu dicidi si e ta persigui e persona si of no.

Eynan ta ainda despues di 2 aña. Ta en espera di un confirmacion di fiscal unda cu e ta bisa cu e lo persigui e persona si of no. Si dicidi di no persigui, e caminda ta habri den e caso aki pa e mayornan, cuminsa cu un proceso den corte di apelacion y corte di apelacion ta bay wak e caso riba su mes y ta bay dicidi si e decision a persigui e persona ta corecto si of no. Si Ministerio Publico si berdad nan dicidi, aunke nan a a bisa verbalmente cu no tin nada contra e persona, e mayornan ta bay hof, pa nan tira un bista y mira si berdaderamente no mester persigui of si mester persigui.

Segun Faarup, no tin un caso contra e persona cu tabata stuur e auto. No ta bay pa solamente bebe alcohol. Si berdad tin otro motibo pakico por causa un accidente cu hende ta fayece y por ta castigabel pe. Tin diferente motibo den e file, cu mester tira un bista riba dje.

Cada dia cu pasa pa e mayornan, ta dificil. Cuanto mas mester bay wanta, ta e pregunta. Casonan por dura largo. Casonan similar, no ta den un of dos dia ta keda cla. Pero ta yegando na un punto cu algo mester pasa. No ta papiando di siman, ni aña. For di mita di aña pasa, ta bezig cu Ministerio Publico caba y tin indicacion cu no lo persigui e persona. E final touch mester bin awor aki, y manda carta informando y for di eynan lo sigui cu nan paso, pa mira si berdaderamente si esey ta e bon decision. Por ta no direct nan kier pa e persona wordo castiga, si of no, pero no por ta asina e caso no ta bin segun hues nunca.

Otro casonan cu a pasa den pasado, si tur hende ta haya nan dia den corte y pa nan esaki ta importante. No ta importante si mester haya castigo of no, pero e caso mester bin dilanti di hues pa wak kico a pasa.

Tur caso ta diferente, no por compara uno cu otro, segun Faarup. E caso aki atrobe tin diferente punto di wak esaki, si ta papia cu ta core bao di influencia si of no. Si a tuma un caminda cu tin cu adapta e manera di core, si el a wordo haci corectamente. Tur esey por tin consecuencia, no ta solamente pa alcohol. Tin diferente caso cu a bin dilanti, unda tur esaki a bin na remarca.

Ta wardando e reaccio di Ministerio Publico. Ta spera cu esaki pasa pronto y e mayornan tambe por dicidi kico por haci. E punto grandi ta cu e idea ta pa bay corte di apelacion pa wak si berdaderamente mester persigui si of no, segun abogado Faarup.