Mayoria di Mericanonan ta opone reformanan tributario di Trump

WASHINGTON, D.C., Merca- Un mayoria chikito (52%) ta contra di e reformanan tributario di President Trump. Esaki segun un sondeo haci door di CNN, mientras cu un tercera parti (34%) ta bisa di ta sostene e plan di Trump.

E sosten ta dividi entre e liñanan di e partido: ocho di cada 10 democrata (81%) a bisa di ta contra e plannan, pero shete di cada 10 Republicano (70%) a bisa di ta apoya esaki. E independientenan ta bay contra di e propuesta: 50% ta opone y 35% ta na fabor. Rond di 14% a bisa cu nan no tin un opinion. De hecho, mita di e Mericanonan ta desaproba e forma den cual Trump ta manehando impuesto, e nivel di encuesta di CNN mas halto te cu aworaki, mientras cu solamente 36% ta aproba su maneho ariba e tereno di impuesto. Esaki ta similar na 34% di aprobacion contra di 47% di desaprobacion di e division riba e tema na September.

Despues di e fracaso di e legislacion pa revoca y reemplasa e Obamacare, Republicanonan desde Capitolio te cu White House ta ansioso pa logra un victoria legislativo den e proximo lunanan. “Mi lo kier wak esaki wordo logra e aña aki”. Esaki tabata declaracionnan di Trump na periodistanan dialuna den e Rose Garden. “Nos no mester lubida, cu a tuma e gobierno di Reagen varios aña pa drecha e sistema di impuesto. Ami tin akinan solamente nuebe luna”.

E ldier di e mayoria di Senado, Mitch McConnel, ta di acuerdo cu esaki.

“E obhetivo ta pa logra esaki e aña calendario aki. Pero ta importante pa recorda cu Obama a firma Obamacare na Maart di e di dos aña. Obama a firma Dodd- Frank na Juli di e di dos aña. Nos lo logra nos meta”, McConnela bisa.

Solamente un kwart di e Mericanonan (24%) ta kere cu nan y nan famia lo ta miho si Trump su plannan tributario bira ley, pero nan ta spera lo peor (31%). Otro ta bisa cu nan y nan famia lo ta casi mesun cos si e plan pasa. E encuesta a considera cu e Mericanonan ta inclina negativamente e perspectivanan di e plan pa e economia nacional, pero cu’n margen mas chikito. Mientras cu 35% ta bisa cu e econimia lo bira pio si e plan bira ley y 31% ta kere cu economia lo mehora.

Pero casi 4 di 10 (38%) ta bisa cu e propuestanan tributario di Trump lo aumenta e deficit federal, un resultado cu a pone cu algun Republicano a bisa den Congreso cu nan lo no apoya e idea.

