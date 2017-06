Material cu Aruba ta usa pa Rijbewijs ta pone cu no ta valido conforme tratado internacional

Hopi ta comentando den comunidad kico ta pasando cu no por haci uzo di bo rijbewijs pa bay vota na September 2017. Esaki tin su motibonan, mientras cu Aruba ta cay bou di Reino Hulandes nos tin cierto reglanan pa cumpli cu nan unda tin cierto tratadonan Europeo palabra pa cumpli cu nan.

E rijbewijs cu Aruba conoce prome di papel y e carnet cu tin te cu 2015 cu no tin e shoco ariba dje, ta un rijbewijs di valdez cu sigur por a vota cune na 2013 y prome.

Dicon rijbewijs ta na peliger awor aki na 2017 pa vota segun conseho supremo electoral tin su motibonan. No tin un database y e numbernan registra, otro ta e material cu e tratado Hulandes ta pidi cu ta e articulo 251 lid 2 di e EG-verdrag pa e rijbewijs ta traha di dje Aruba no ta cumpli cune.

Unda e material di rijbewijs mester ta traha di Polycarbonaat. Ta conoci cu na Juli 2015 a haci un cambio den e rijbewijs cu a pone e shoco aden y ta keda inprimi na Aruba cu un mashin di un compania local di Aruba y unda tecniconan sa bin for di Boneiro pa haci mantencion di e mashin aki leu a leu ora trabou pega.

Esaki no ta permiti segun e tratado Europeo cu tin cu Europa y Aruba den full Reino Hulandes a kibra e tratado aki y ta usando un otro tipo di material cu no ta Polycarbonaat. Den e ley aki tin hopi rekesito pidi ki tipi di ink mester usa, leternan etc pero den e rijbewijs nobo ta falta algun aspecto.

Esaki ta un di e algun motibonan cu Conseho Supremo Electoral no lo bay permiti uzo di rijbewijs pa vota. Debi cu e ID y paspoort si ta uza e material cu e tratado Hulandes Europeo ta pidi y ta bin for di Hulanda y tin un database completo di esaki.

Cu otro palabra na Aruba ningun rijbewijs ta valido conforme e tratado Europeo, e ora ey ni un banco no por uza rijbewijs como identificacion te ora cu usa e material polycarbonaat manera ta poni den ley.