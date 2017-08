Materdij Huishoudschool na San Nicolas por tabata un opcion pa un scol nobo

Tin un dicho ta bisa’’ regeren is vooruit zien’’ gobierno a bin y gobierno a bay. Den e situacion cu Aruba ta actualmente cuanto strea Aruba lo haya? Na San Nicolas unda antes tabata Materdei Huishoudschool tin un basket veld cu a keda drecha dor di e gobierno actual den tempo di campaña. Robin-Ann Didder number 14 riba lista di partido POR ta aplaudi e parti di e basket veld debi cu e muchanan por haci algo sano rond di e scol.

Sinembargo ta di lamenta cu e gobierno actual no por a tuma nota di e edificio di un scol cu a keda bandona pa añanan largo dor di diferente gobierno. Segun Robin-Ann Didder e edificio aki por a keda re construi na un bon scol pa e muchanan di San Nicolas por a haci uzo di dje, pero tambe na esnan cu no tin cupo na Playa cu por bin scol na San Nicolas tambe.

Edificio pa scol ta un prioridad na e momentonan aki y mirando esaki no ta kere cu e gobierno actual ta mira adelanta. Loke cu mas ta di lamenta cu cerca di e scol tin henter un bario cu diferente mucha y hoben ta biba den dje, enbes cu e hobennan aki ta lanta mainta y mira un edificio bunita di un scol, pa asina nan haya animo pa sigui studia, nan ta lanta mainta mira un ruina den nan bario, esaki ta di lamenta.

Robin-Ann Didder di partido POR ta kere cu e prioridad pa educacion y pa hisa e nivel di enseñansa no tey den e gobierno actual. Pesey mes partido POR a pone den su plan di gobernacion Vision 17-21 cu e ser hende ta central y enseñansa ta importante pa tur nos muchanan, hobennan y adultonan cu kier sigui studia pa logra un miho trabao.