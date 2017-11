Masterclass Leadership 2017 organisa pa PwC tabata un exito total

Diahuebs siman pasa PwC a organisa pa di 7 biaha e PwC Masterclass Leadership. E aña aki cu e topico “Challenging Leadership”. Un total di 550 participante a atende e masterclass e aña aki caminda cu Renaissance Convention Center tabata “full house”.

PwC a scohe oradornan local so pa duna nan vision ariba e topico di “Challenging Leadership”. E dia a cuminsa mainta trempan na unda participantenan poco poco a yena e sala. Pa pon’e ambiente na e apertura di e masterclass tabata tey Quality Brassband hunto cu Sunny Ray Band incluyendo e oradornan cantando e cantica “Together”.

Michele Brooks como maestra di ceremonia a tuma over pa asina jama bon bini na tur presente. E prome orador di dia tabata sr. Roland Croes, Director di Setar N.V. cu a elabora ariba caracteristica di un lider y con esaki tin su impacto ariba cambionan den un organisacion. Sr. Luis Oduber, CEO y COO di WEB Aruba N.V. tabata e di dos orador pa e masterclass 2017. Luis a papia over di su strategia cu e ta usa pa guia su empleadonan di WEB, manera e “handshake approach”. E siguiente orador tabata sra. Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di ATA. Ronella a duna su definicion di liderazgo y tambe e importancia di traha ariba bo caracter y abilidadnan.

Parti atardi di e masterclass 2017 a cuminsa cu orador sr. Javier Wolter, General Managing Director di CMB N.V. Despues di su entrada diferente, Javier a comparti su punto di bista ariba e aspecto di “Challenging Leadership”. Con bo ta trata bo empleadonan y con bo ta laga nan sinti ta parti hopi importante como un lider di un organisacion. E di cinco orador invita tabata sr. Eduardo de Veer, Presidente y Chairman di e Supervisory Board di MetaCorp. Eduardo a conta ariba su experencia como lider na unda cu e la elabora cu pa bo por inspira un hende bo tin cu crea confiansa prome. Na final di su presentacion tabata tin oportunidad pa pregunta. Por ultimo a tuma e escenario sr. Ruben Goedhoop, Director Advisory na PwC. Ruben a hiba su discurso na unda e la presenta su “Challenging Leadership model”. Algo cu Ruben a traha riba dje e aña aki. E model ta practico y por wordo usa door di cualkier lider cu kier “challenge” nan empleadonan. Ruben a elabora ariba diferente situacionan cu e la experencia pa asina hiba e participantenan den e storia di e modelo aki. Uno sigur cu a capta atencion ta e storia di e stagaire, cu durante un combersacion cu Ruben a bisa: “I’ll do my best”. Ruben a bai sigui splica cu e zin aki ta wordo usa hopi, cu tur bon intencion, pero esaki no ta duna un bon indicacion cu e trabao lo wordo hasi. Ruben a termina su presentacion indicando cu nos tur kier tin un reto, nos tur mester tin un reto. Ta keda na cada lider pa implementa esaki di un manera cu ta motiva esnan cu e ta guia. Tur esaki ta wordo splica den mas detaye den e buki “Challenging Leadership” scribi pa Ruben Goedhoop cu lo ta na benta pronto.

E sub-tema di e Masterclass Leadership 2017 ta “Only together we can make music”. Asina aki a nace e idea di traha un cantica special pa e masterclass 2017, titula “Together”. E cantica a wordo composita door di Xavi Croes y Andrea Herrera. E cantica aki ta unico pasobra un paar di e oradornan a dicidi pa un solo biaha, pa bini hunto y participa den e initiativa aki di PwC, door di realmente canta como e coro/ “background vocals” di e cantica aki. E obhetivo principal di e cantica ta pa inspira tur individuo y tur organisacionnan na Aruba cu e mensahe di union y alliansa. Hunto nos ta siña, nos ta crece y nos ta construi nos nacion.

Pa duna action na e mensahe aki PwC, Setar N.V., ATA, CMB N.V., WEB Aruba N.V. y Universidad di Aruba a firma un acuerdo, durante e masterclass, na unda cu lo duna oportunidad na studiantenan cu ta den nan ultimo aña na Universidad di Aruba pa sigui workshops ariba e tema di liderazgo. Asina aki prepara nos futuro lidernan un tiki mas net prome cu nan drenta e mercadeo laboral.

Sr. Edsel Lopez, Partner na PwC tambe a hiba palabra na unda a gradici tur esnan presente pa nan confiansa den PwC pa organisa e Masterclass Leadership 2017.

Ruben Goedhoop ta sumamente contento y orguyoso di e Masterclass Leadership 2017. PwC un biaha mas a traha un plataforma pa lidernan den nos comunidad por comparti nan experencia y asina aki contribui na eleva e nivel di liderazgo riba nos isla. Un panel di oradornan local a cai den bon tera serca e participantenan. Ruben kier a gradici tur oradornan cu a acepta pa forma parti di e Masterclass Leadership 2017. “Tur orador a hasi un tremendo presentacion.” Ruben ta sigui comenta cu: “E Masterclass Leadership 2017 tabata un reto pa nos mes como PwC,pa bin cu algo diferente cada aña.Sin duda e evento di liderazgo mas grandi na Aruba”. Di es manera aki Ruben kier a gradici tambe na henter e team di PwC cu a traha hopi duro y dedica na hasi e evento un exito. Sin nan esaki no tabata posibel. Ruben tambe kier a duna un danki na e partners di PwC cu ta Universidad di Aruba, Elite Productions and Entertainment, Wings Global Media, Sunny Ray Band, Scaff Pro, Renaissance Convention Center y Multi Media International.