Masacre den centro di rehabilitacion na Mexico

CIUDAD DE MEXICO, Mexico- E matansa di 14 homber y un muhe den un centro di rehabilitacion na Mexico, a wordo ehecuta door di un gand den menos di 5 minuut.

E caso a tuma luga, segun autoridadnan, door di e guera entre bandanan cu tabata bringa pa e control di arma y trafico di droga na Chihuahua. E atake a keda perpetua diamars ultimo, pasa di 9 or di anochi. BisiƱanan ta esunnan cu a yama polis despues di a skucha e tironan como tambe e grito di e victimanan.

E fiscal general di e ciudad, Cosa Penichi, a indica cu e prome investigacion ta indica cu e responsabel pa e ehecucionnan ta integrantenan di e banda Los Aztecas, aunke cu no a haci niun detencion.

Segun indicacionnan, e asesinato a wordo ehecuta pa cuater persona cu a drenta e luga cu armanan di caliber halto. Ademas di e victimanan fatal, tabata tin shete persona heridad, di cual ya tres a sali caba for di hospital.

E comisionado estatal di siguridad, Oscar Aparicio AvendaƱo, e grupo delictivo Los Aztecas presuntamente lo ta involucra den e atakenan na centronan nocturno di e ciudad, cual a laga un saldo di seis persona morto den fin di siman na Chihuaha y di seis mas den e asina yama “zona rosa”.

