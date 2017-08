MAS lo bay enfoca ariba un campaña mas agresivo awo

Riba e ultimo dia di firma na Censo pa haya sa si e partido ta haya sosten di 578 firma, MAS ta logra cera esaki den oranan di mainta. Sr. Holmo Henriquez ta splica mas ariba esaki.

Segun Sr. Henriquez esaki ta muestra cu Aruba kier un cambio y esey ta duidelijk pa tur hende. No ta paso cu nan a cera laat, no kiermen cu pueblo kier wak un miho gobernacion. Partido MAS no a cumpra voto y hendenan a deposita nan firma di curason pa asina MAS por a bay eleccion.

Como cu MAS ta e ultimo cu ta haya firma, nan ta haya mas promocion den medionan di comunicacion y despues di esey niun hende no ta worry mas. Den e dianan aki tur hende tabata papia di MAS y ABO cu no tabata logrando. Pero Sr. Henriquez no ta wak e di e manera ey, pero mas bien mester laga e proceso cana su caminda. E ta haya cu kisas tin algun cambio chikito cu mester wordo haci, pero en general e ta hay’e tremendo pa tur e partidonan. Esunnan cu a core yena nan listanan di firma lihe, partido MAS a nota cu ta hopi di firmanan cumpra. Y MAS no ta haci esey y e pueblo ta deposita nan confianza pa nan partido, cu firmanan solido. Pa partido MAS esey ta mas importante.

Awor cu partido MAS a logra acumula su firmanan, nan lo start un campaña mas activo y mas intensivo, manera treci den nan reunionnan interno, como tambe locual ta e debate di diahuebs.

E firmanan cu MAS a logra acumula pa diamars di 9 or y 30 di maitna, mester a caba e dia prome. Net e ultimo personanan a yega laat pa deposita nan firma dialuna anochi.

E debate ta mustra di ta uno hopi interesante, door cu Camara di Comercio a papia hopi di kico partidonan lo bay haci pa soluciona e preocupacionnan cu ta biba den dje. MAS su plan di gobernacion t’ey caba. Solamente mester bay formula con ta bay hinca un plan asina grandi den un minuut y mey di contesta. Esey ta realisticamente bo no por trece full un plan den detayes, den un lapso di tempo asina cortico. E problema ta hopi grandi pa splica den 1 minuut y mey di tempo. Y pesey Sr. Henriquez ta cuestiona e debatenan. E tempo cortico cu nan ta haya, pero kico e meerwaarde ta pa e pueblo e ora den e lapso di tempo cortico ey pa nan ta bon informa di kico ta bay haci. Con grandi nos problemanan ta na Aruba.

Tin hende cu no ta compronde cu no ta consciente di con grandi nos problemanan ta na Aruba. Esey ta un parti di e preocupacion, segun Sr. Holmo Henriquez.