Mas di un miyon di Britanico ta pidi pa cancela e bishita di Trump na Reino Uni

LONDON, Inglatera – Durante varios siman, e peticion di e abogado Britanico, Graham Guest, pa evita cu e presidente Mericano, Donald Trump, duna man na Reina Elizabeth, a keda practicamento drumi. Pero awo, mas di un miyon di persona a firma y e cantidad aki ta creciendo rapidamente.

E peticion riba e pagina weg di Gobierno y Parlamento di Reino Uni, solamente a logra 372 firma desde final di November, Guest a bisa, pero e mainda di e dialuna aki, e cantidad aki a aumenta drasticamente.

E aumento a sigui despues di e decreto di presidente Trump a firma, cu ta prohibi e entrada pa Merca na biaheronan di shete pais, di mayoria Musulman y ta suspende e reasentamento di refugiadonan.

Di acuerdo cu e normativa, cualkier peticion cu 100 mil firma of mas, ta cualifica automaticamente na consideracion di wordo debati den Parlamento, aunke no tin garantia.

“E prohibicion di biahe di Trumpa molesta hende y mi kier pa ta conoci cu uno ta sinti ora e wordo expulsa di un pais,” Guest a skirbi CNN.

Diplomaticonan Britanico a critica e decreto. Bao di un presio intenso pa tuma un posicion, e prome minister Theresa May a admiti diadomingo cu “nos no ta di acuerdo cu e tipo di enfoke aki,” na e mesun momento cu el a bisa cu tabata un asunto di Merca.

Guest a bisa cu e no tin un politica specifico den mente ora cu e peticion a wordo impulsa. Tabata solamente Trump, e homber, e berdad.

E peticion ta bisa cu un bishita di estado di e presidente di Merca por “causa berguensa na Su Mahestad La Reina.”

“E misoginia documenta y vulgaridad di Donald Trump, a descualifik’e pa wordo ricibi pa Su Mahestad La Reina of e Prins di Wales. Por lo tanto, durante su mandato Donald Trump no mester wordo invita pa Reino Uni pa un bishita di estado oficial,” por wordo lesa den e peticion.

E Gobierno di Reino Uni y e parlamento ta permiti ciudadanonan Britanico y residentenan di Reino Uni ta crea accionnan pa su posibel revision.

Fuente: CNN en Españal