Mas di mil hende no a renoba nan smart card di Arubus

Diamars 31 di October, e smartcardnan di Arubus ta caduca. Pa sigui uza esaki lo mester renoba esaki , segun Sr. Sannin Daou di Arubus.

Na momento cu e carchinan aki caduca, bo no por haci uzo mas di dje. Pa haci e servicio di Arubus lo mester paga 4,50 contrario na e 3,50 florin normal. P’esey e stress tabata asina grandi pa tur hende a renoba nan smartcard. Pa renoba bo smartcard bo tin cu trece e carchi bieu, mas 15 florin.

Si tin saldo ariba e bieu, lo traspasa e saldo ariba e nobo, e placa ey no ta bay perdi. Esunnan cu no a renoba nan carchi, desde diaranson 1 di November no por haci uzo mas di nan. E renobacion ta bay hopi lihe.

Den e lista di hende activo cu Arubus tin, ainda tin rond di mil hende cu ainda no a bin,y nan ta personana cu ta uza bus hopi frecuente. P’esey ta haci apelacion na e personanan aki pa bin lo mas pronto posibel pa renoba nan carchi, na e oficina di Arubus na Sabana Blanco.

Den e lunanan cu a pasa, Arubus tabata tin varios campaƱa pa facilita e personanan pa renoba e smartcard. Pero awo cu e deadline a yega, ta solamente na e oficina principal di Arubus na Sabana Blanco so por haci’e, pasobra eynan e por bay hopi mas facil y hopi mas lihe, segun Sr. Sannin Daou, di Arubus.