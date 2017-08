Mas di dos mil persona a celebra Carubbian Festival

Carubbian Festival cu a sa di haci su gran entrada dia 24 di Augustus a yama bon bini na un multitud grandi den e cayanan di San Nicolas.

Después di 7 luna di espera comunidad di Aruba a prueba e falta grandi cu un festival manera Carubbian ta haci tanto pa e localnan como e bishitante.

Pues manera a priminti a trece cambionan grandi den e festival aki su structura, show, localidad y metanan.

Manera por a compromise for di e representante di Carubbian durante e diferente entrevistanan promoviendo e evento aki, unda a splica cu e fundacion di Carubbian ta honrando su meta pa no solamente produci un street festival pero usa e festival aki pa duna realse na e herencia cultural di San Nicolas.

Carubbian kier diferencia su mes di tur otro festivalnan cultural cu ta wordo presenta na hotel y crea un experienca unico pa e bishitante local como internacional.

Dumando asina aki oportunidad na San Nicolas pa haya su honor y Gloria, camida un festival grandi asina aki lo sa di crea un fluho economico pa negoshinan den caya di San Nicolas.

Pues siman pasa diahuebs durante e apertura e festival a cumplí su promesa pa ta un festival diferente y exitoso.

E cambio di localidad a amplia e posibilidad pa creas más experiencia riba nivel artístico, cultural y culinario. Caminda e area di ‘food court’ a sa di haci un gran acohida bou di e público presente. Cu mas di 30 vendors di cuminda unda ya pa final di anochi tur cuminda tabata sold out.

Pa pone cherry riba e bolo a haci e clausura di e prome edicion di Carubbian cu Tsunami cu mas cu claro a sa di mantene e publico riba Pía te laat den ful celebracion pa e regreso di a festival aki.

Cu e regreso di Carubbian ta mustra cu e sobrivivencia di e festival aki ta sigur mustra promi

nente pa futuro