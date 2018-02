Mas di Afl. 750.000 florin inverti den proyecto di veld di Yara

St. Fundacion Lotto pa Deporte (FLpD) hunto cu St. Fundacion Facilidadnan Deportivo (FFD) y St. Sportsubsidie Aruba (SSA) a bishita e Compleho Deportivo Buchi Panama Wever, esta veld di Yara na Savaneta, pa asina mira kico tur a haci na e veld pero tambe kico falta ainda. Lastima ultimo ora e Presidente di AVB Sr. Richard Dijkhoff no por tawata presente na e bishita di trabou aki. Dia 8 di october 2012 e directiva di FLpD a tuma e decision di batisa e veld di Yara bou e nomber di e baluarte grandi Buchi Panama Wever, pasobra e fundacion ta e doño huridico di e veld.

Oficialmente a inaugura e Compleho Deportivo Buchi Panama Wever door di a pone un plakkaat dia 6 di Maart 2015. Na momento cu Sr. Di-Stefano Wernet a bira president di FLpD, el a trece e decision aki na e directiva pa honra Buchi Panama Wever. A haci esaki pa motibo cu e ta traha pa Lifida, pa hobennan y e ta di Savaneta. Pero e proyecto di bin cu un veld na Yara a cuminsa prome cu 2009, cual no por a termina esaki pa problemanan financiero.

Pa aña 2015 a logra cera un contract cu contratista Van Kessel, cual nan a traha riba e proyecto aki y e tabatin un costo di mas di Afl. 750.000. E proyecto aki ta un join venture entre FIFA y Lotto p’e parti financiero. P’e parti di deseo Arubaanse Futbol Bond y FFD a participa na reunion nan di construccion, unda cu tabatin Sr. Jan Hendrick como arkitecto pa guia e proyecto aki. Tabatin algun aspecto den e diseño cu no a bay bon, asina Sr. Di-Stefano Wernet a expresa. Esaki ta cos nan cu a wordo hereda prome cu 2009.

Un di e problemanan cu tin cu e Compleho Deportivo Buchi Panama Wever ta e tribuna y nan ta trahando riba esaki. E problema cu e tribuna ta cu no por mira e gol completamente y nan ta studiando con pa drecha esaki, cual un di e opcionnan tabata pa hala e tribuna un tiki dilanti. Pero tecnicamente esaki no ta bon y e no ta e miho solucion. E solucion ta cu lo mester yena santo tras di e muraya di beton, pasobra por schuif esaki. Desde aña pasa FLpD a acerca DOW pero ainda nan ta wardando riba e departamento aki. Nan ta haciendo un apelacion na Minister di Deporte pa yuda FLpD pone santo y pa asina saca e betonnan, pa asina por drecha e tribuna pa por tin visibilidad completo.

Un otro problema cu a topa cun’e riba e diseño ta e entrada, pasobra esaki ta hopi scondi manera e entrada di unda ta bende ticket. E diseño no tabata esun mas optimal y expertonan a bisa FLpD cu mester a pone e entrada na e banda robes unda cu ta koppel esaki cu e parkeerplaats di e Sport complex Savaneta (zaal grandi) cu tambe ta huridicamente di Lotto. Ultimo tempo tin vandalismo riba e Compleho Deportivo Buchi Panama Wever, unda cu a tira e logo di Lotto cu piedra, hendenan tabata subi veld sea cu auto of brommer. E veld ta di yerba artificial cu ta uno hopi caro y di biaha FFD a bay den accion y a percura cu e portanan ta cera. FLpD hunto cu AVB tin e intencion pa tuma mas medida, pasobra e propiedad deportivo ta pa bay dilanti den deporte y no mester kibra nan.

FLpD tin un “gebruikers overeenkomst” cu AVB desde 8 di April 2014, unda cu e federacion por haci uzo di e veld. E vision di Lotto ta pa laga tur seleccion di Aruba riba tur nivel haci uzo di e veld aki pa train, pa asina nan por prepara nan mes pa torneonan internacional sea na Aruba of den exterior. Tin algun cos cu a keda drecha manera e portanan, tralienan. Ta wardando riba AVB pa realisa e vision aki.

Sr. Juni Tromp, director di FFD, a expresa cu nan a laga pone tralie pa motibo cu hende tabata kibra bentana, porta y comete destruccion paden y pafo. Esunnan cu tabata haci destruccion a bay leu unda a bay hasta cu e pochinan di w.c., asina el a expresa. Door di esey a bin cu e hekwerk dilanti e bentana- y portanan. Un biaha mas a drecha e bentananan, pero esaki no ta duna garantia cu tur cos lo keda intacto. Pero den e ultimo temponan aki autonan no ta subi e veld y laga esaki cu marca riba dje y no tin tanto vandalismo unda ta kibra e porta. Tin hende a forsa e heki, pero asina mes FFD ta busca pa remedia e asunto mas lihe cu posibel. Tambe tin e proyecto di back stop pa e balanan no bay pafo di e Compleho Deportivo Buchi Panama Wever. Un di e back stop nan ya a wordo poni cu exito.

Lotto ta haci un apelacion pa cuida e facilidadnan aki pa asina por practica deporte di futbol Rey.

Bario di Savaneta ta orguyoso di e veld di Yara. Lotto tin deporte na curason. Pueblo en general sigui duna Lotto e aporte necesario. Lotto ta cambia bida di cumpradonan & deporte pa asina nos por yega na un Smart Sport Community.

Comments

comments