Mas di 80 mil Italiano a solicita pa traha na Banca D’Italia

ROMA, Italia – E institucion financiero Italiano, Banca d’Italia, a ricibi pa 30 vacatura, un total di 85 mil solicitud. Esaki ta nifica cu cadi 3000 candidato pa cada funcino disponibel.

E cifranan a forma un prueba palpabel di e problemanan creciente riba e mercado laboral Italiano, caminda cu tin 11 porciento di desempleo y cerca e hobennan casi 40 porciento, no ta hayando suerte pa haya un trabao.

E vacaturanan na e banco Italiano ta pa un cantidad di funcionnan abao cu un salario anual di apenas 28 mil Euro, pero un trabao fiho den e pais, mientrastanto ta wordo honra pa bira un meta di carera.

Economia italiano no a logra tampoco pa por a restaura for di e crisis economico cu el a sufri den e decada pasa.

No ta prome biaha cu candidatonan a baha masal riba vacaturanan. Tempo cu e provincia di Umbria a anuncia di casi 100 vacatura pa ambtenaar, casi 32 mil candidato a meld. Tambe un hospital na Milan a haya mas di 7000 candidato pa 10 vacatura pa personal di enfermeria.

Fuente: http://www.express.be/