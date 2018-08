Mas di 70 persona ta overdose simultaneamente

Esaki a tuma luga den un lapso di menos di 24 ora

Decenas di personanan cuminsa a cay por efecto di e droganan ante e mirada asombroso di e ekiponan di emergencia.

“E victimanan no ta haci nada mas, cu cay abao na suela”, e hefe di Bombero John Alston a describi.

Esaki a tuma luga enre diamars y diaranson na New Haven , un ciudad chikito den e parti noordoost di Merca caminda cu e prestigioso Universidad di Yale ta situa.

Den curso diun dia, mas di 70 persona a sufri di un sobredosis narcotico aparentemente pa e consumo di K2, un marihuana sintetico conoci tambe como spice.

Mas di 50 di e sobredosisna a tuma luga na New Haven Green, un parke historico na rand di e campus di Yale.

Ora cu e ekiponan di emergencia a responde na e alerta, nan a bin haya personanan inconsciente, otronan tabata saca, halunica of tabata sufri di presion halto y problema pa hala rosea.

Como prome medida, e ekiponan di emergencia a suministra Naloxone, un remedi cu ta wordo uza pa contraaresta e sobredosis. Despues mayoria di e victimanan a wordo transporta pa hospital.

Kathryn Hawk, dokter di Urgencia den e hospital Yale New Haven, a señala cu kisas a consumi K2 den combinacion cu fentanilo, un calmante fuerte. Polis no a confirma esaki.

Record di mortonan door di sobredosis

E incidente di New Haven a coincidi cu e difusion e siman aki di un informe di e Centronan di Malesa di Merca (CDC) unda cu ta alerta cu 72 mil Mericano a muri door di sobredosis na 2017, e cifra mas halto registra te cu awo.

Segun calculonan di CDC, e droga y fentanilo specialmente, awo ta mas letal na Merca, cu HIV, e accident di trafico y te hasta arma.

Opionan sintetico manera fentanilo, cu ta entre 30 y 50 biaha mas fuerte cu heroina, cualnan ta extremadamente peligroso.

Apenas 2 mg di fentanilo, e ekivalente na un grano di salo di mesa, ta un dosis letal pa mayoria hende, y incluso e exposicion na e substancia por causa un reaccion fatal, segun e agencia Mericano contra droga, DEA.

E fentanilo ta aproba como anestesico y calmante, pero su margen halto di beneficio pa traficantenan a combirti’e den un droga clave den e crisis di e opiates na Merca.

Na New Haven, hefe di Bombero, John Alston a bisa periodistanan cu e problema di opiates ta di largo alcance.

“Hende ta automedicando nan mes pa motibonan diferente y e ekipo di cada agencia, sea ta polis, bombero, dokter, ta trahando bou hopi presion actualmente”, Alston a señala.

“Esaki ta un problema cu no lo disparce”.

