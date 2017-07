Mas di 500 mucha abusa den scol dirigi pa ruman di papa Emerito

CIUDAD DI VATICANO, Vaticano- Por lo menos 547 muchanan di scol di e Coro di e Catedral di Ratisbuno (Alemania) a wordo golpia y maltrata pa docentenan of pastoornan entre 1953 y 1992, di cual 67 a sufri abusonan sexual, segun e informe publica diamars di parti di e Obispado di aclarea e sucedido.

Abogado Ulrich Weber, autor di e investigacion, a presenta e resultadonan di su trabao, unda cu e ta constata cu e responsabelnan die scol mester tabata tin e “conocemento superficial” di loke tabata pasando. Entrenan ta aparece tambe Georg Ratzinger, rumana di e papa Emerito Benedicto XVI.

Ratzinger di 93 aña tabata director musical di e core entre 1964 y 1994. Ora cu e prome informenan aki a sali na lus publico na 2010, el a califica esakinan di “co’i kens”.

Weber ta considera cu e ruman di e papa Emerito tabata sa di al menos di e castigonan fisico cu e muchanan tabata wordo someti na dje den e institucion, aunke probablemente no di e casonan di abusonan sexual. Ni Ratzinger, ni e otro pastoornan no a haci nada, unda cu e culutra di silencio, ta prevalece, cual ta haci e investigacion di e casonan aki, uno dificil.

Den e estudio, ta papia di casonan cu ta bay for di un caricia, te cu mishimento te cu violacion, como tambe golpi cu tur sorto di obhetonan, sea ta kraanchi of renchinan diki.

E muchanan tabata wordo obliga pa come, ora cu nan no kier, of nan tabata wordo nenga tur tipo di alimento, como parti di un castigo.

Weber a identifica den su informe, 49 persona cu, muy probablemente, a forma parti di e practicanan aki, di cual nuebe di nan a haci e agresion sexual.

Den e centro por a sinti un ambiente “infernal”, segun e autor di e informe ta relata, unda cu e victimanan tabata describi nan situacion den e luga como un “campo di concentracion”.

E responsabel di e situacion aki, segun Weber, ta e obispo Gerhard Ludwig, kende no a asumi e responsabilidad pa purba na aclarea e situacion, pa motibonan di clasificacion.

E etapanan mas duro tabata e decada entre 60 y 70, mientras cu desde 1992 e prome denuncia di parti di e victimanan a bin sali nan cla.

E obispado a reacciona door di paga e victima entre 5 mil y 20 mil euro, loke el a denomina “reconocimento di servicionan”. Y cu esaki, pa e Obispado, e asunto a keda cera,

Fuente: http://www.elciudadano.cl