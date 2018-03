Mas di 350 mil persona a perde nan bida den e conflicto Sirio

DAMASCO, Siria- Mas di 350 mil persona a perde nan bida den e guerra na Syria. E guerra aki ta drentando su di 8 aña, segun datonan publica diamars door di activistanan. Mientras tanto, e violencia ta sigui, sin señal di stop of di disminui. Esaki ta specialmente den region di Guta Oriental, un area pafo di Damasco.

Manera ta custumber desde cu e conflicto a cuminsa, dia 15 di Maart 2011, e Observatorio Sirio di Derechonan Humano, un organisacion cu sede na Reino Uni pero cu’n amplio red di contacto riba e tereno aki, a publica e cifra di personanan cu a perde nan bida den e conflicto aki, cual ta yega na 353.935 persona.

Di esakinan, casi un tercera parti ta civil, 106.390 y di cual 19.811 ta menornan di edad y 12.513 ta hende muhe.

E Observatorio no a descarta di cu lo por tin 100 mil morto mas, di cual no por wordo confirma, debi na e secrecia cu ta existi di den e partinan di e conflicto unda cu no ta duna informacion di e cantidad di personanan cu ta perde nan bida y e dificultad di acceso den algun zona.

Den e informe aki no ta poni tampoco 45 mil civil cu a fayece door di torturanan den centronan di detencion gubernamental.

El a destaca tambe cu mas di 5 mil persona a disparce, incluyendo combatientenan secuestra pa EI, como tambe 4700 prizonero y personanan cu a disparce cu tabata pertenece na e forsanan gubernamental, ni di e 2 mil rehennan den poder di varios otro organisacionnan.

Fuente: https://www.efe.com

