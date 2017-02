Mas di 3 mil famia ta keda sin hogar debi na incendio na Manila

MANILA, Filipinas – Mas di 3000 famia a keda awe sin dak na Filipinas a causa di un incendio di dimensionnan grandi cu a keda propaga durante varios ora den un poblado di chosa na Manila y caminda cu menos di shete persona a resulta herida.

E candela a cuminsa e anochi di diamars den un vivienda di e poblado di Parola, den e bario di Tondo, segun e informe di e bomberonan di e capital y a expande sin control den henter e area cu vlamnan cu a supera dies meter di haltura.

Autoridadnan ta investiga e causanan di e siniesto cu ta kere cu e por a wordo provoca door di un kabel electrico den mal estado of un forno di gas desatendi.

E incendio a alcansa tal proporcion durante e anochi cu bomberonan a activa e alerta 3 (di un total di 11) y a desplega te cu 90 truck pa purba di domina e vlamnan.

E bomberonan por paga e candela awe mainta despues cu esaki a distrui totalmente un 1200 vivienda y a causa daƱo y propiedadnan di mas of menos 6 miyon di peso (112,800 euro of 120,400 dollar) segun e informe provisional.

E mayor parti di e afectadonan -tur di nan tabata personanan di recursonan abao- a pasa e anochi den un zona cercano mientras cu nan hogar tabata keda carbonisa y otro 600 a wordo acogi den un centro di evacuacion improvisa.

Tambe durante madruga ultimo, un muhe a resulta herida den otro incendio den e base militar di e comando Nort di Luzon na Tarlac, mas of menos 100 kilometer nort di Manila.

E candela a wordo causa pa un explosion, loke na un prome momento a sugeri e posibilidad di un atake terorista, pero finalmente esaki a keda descarta y ta sigui investigando e causanan.

