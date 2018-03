Mas di 18 mil persona na Aruba no tin un passpoort valido

Censo tin 113 mil hende registra den e Bevolkinsgregister. Di e 113 milnan aki, 91.705 ta di nacionalidad Hulandes. Sra. Sharline Luidens ta ampia ariba esaki.

Di e 91.705 personanan aki, 73.169 persona tin un passpoort valido. Es decir, 18.763 no tin un passpoort valido. Esaki tin su consecuencia cun’e, ya cu ta ta importante pa un hende tin un passpoort valido, den caso di emergencia. Ta hopi bon cu e hende ta importante pa tin un passpoort valido. Esaki tin su consecuencianan.

Mester tene cuenta cu Censo no ta traha e passpoort na Aruba. Ora di haci e peticion, e peticion ta bay Hulanda. E passpoort fisicamente ta wordo traha na Hulanda, y ora e ta cla e ta wordo manda via post diplomatico pa Aruba, pa esaki wordo hinca den sistema, etc. pa despues e persona bin busk’e. No por duna un passpoort den menos di e tempo rekeri.

Pa loke ta trata e cedula, Sra. Luydens, esaki ta wordo traha na Aruba, contrario na passpoort, cu ta wordo traha na Hulanda. Den caso di emergencia, por pidi traha un passpoort di emergencia, cu ta costa 165 florin. Pero pa esey meter saca e passpoort di emergencia tambe, cu ta un 125 florin adicional, si acaso cu e ta un emergencia medico. Pero un passpoort valido no ta obligatorio. E ta necesario pa ora di biaha. Pero si e ciudadano kier biaha, e mester saca un passpoort.

Na Aruba no conoce un obligacion di identifica bo mes, dus no ta obliga di saca su passpoort. Pero si bo kier wordo yuda na un banco, p.e. , bo ta obliga di saca un caarchi di identificacion. Un passpoort no ta un identificacion, e ta un documento di biaha.

