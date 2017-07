Mas bon wega di baseball clasico 40+

Fanatico nan di bon wega di Baseball, weganan di nos Clasico 40+ o sea nos Veterano nan ta sigui diasabra awor Juli 8, 2017 na Stadion Joe Laveist, nos ta pariba na San Nicolaas.

Schedule ta como lo siguiente:

10:30 AM S.N. Unforgettables vs ATCO Richmond

1:00 PM ECOTEC Leftovers vs Salo Park

3:30 PM Marlboro Classics vs Surprise Bombers

Invitacion ta wordo extendi na tur Fanatico di bon Baseball pa yega sin falta, entrada ta GRATIS, lo tin un bar y cushina bon surti manera custumber y bon musica pa nos pasa un dushi diasabra hunto.

Tambe Comision di Baseball Clasico Aruba 40+ ta trece na conocemento di fanaticonan, famia di peloteronan cu nos tin cuponan habri pa acepta officials como Umpires y Scorers. Pa inscribi por whatsapp na cellular 7463515 of email na [email protected] y puntra pa mas informacion. Ta abo falta pa engrandece Baseball Veterano na Aruba hunto den union cu nos Comision existente.