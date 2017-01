Martin Koopmans Director Tecnico nobo di Arubaanse Voetbal Bond

Den fin di siman Arubaanse Voetbal Bond (AVB) a introduci Martin Koopmans como e Director Tecnico nobo. Presidente di AVB, Ing. Richard Dijkhoff a enfatisa di e plannan pa drecha e organisacion como tambe nivel di futbol riba nos isla. “Den nomber di directiva di Arubaanse Voetbal Bond nos tin e honor grandi pa por presenta nos Director Tecnico nobo. Den transcurso di e ultimo lunanan aki AVB a traha hopi duro pa por a yega na un DT cu lo por cuminsa implementa e diferente proyectonan cu AVB tin den pipeline pa 2017”, asina Richard Dijkhoff a splica.

Despues di diferente combersacion cu AVB tabatin, entre otro, cu Martin Koopmans, kende recientemente a tuma e decision di bin residencia na Aruba, a yega na un convenio hopi bon pa AVB. “En todo caso e ta un convenio unda nos ta bay pa un periodo di 3 aña y den e 3 añanan aki e Director aki lo haya cierto tareanan pa bay ehecuta den nomber di AVB riba e parti tecnico, organisatorio y tambe riba e parti di futbol.”



E ultimo 3 añanan directiva di AVB a traha riba diferente proyectonan cu a tuma mas tempo di loke a premira. “Si nos mira bek loke nos a presenta awe ta basa riba un documento cu a keda traha na 2012 door di FIFA, KVB y CONCACAF cu e tempo ey a wordo yama ‘performance program’. Esey tabata e documento cu mi persona como Presidente a bin cune tambe pa bira e plan di ehecucion cu mi a presenta. Parti di esey nos ta ehecutando y awe nos tin e gran honor di por presenta Martin Koopmans e Director Tecnico nobo di AVB,” e ta agrega. “Aña 2017 ta e aña caminda cu nos ta bay introduci un Arubaanse Voetbal Bond nobo manera nos ta yame ‘The New AVB’,” Richard Dijkhoff a splica.

Martin Koopmans a splica pakico esaki ta un dia special p’e. E motibo tin dos parti. Na prome luga desde 1979 mi ta bin Aruba pa pasa vakantie. Mi ta casa cu un Arubiano. Mi suegra semper a bisa cu e tabata tin speransa cu un dia mi lo bira Arubiano pero esey tabata den un parti prematuro,” Koopmans a bisa. E ta sigui bisando cu ta mas cu claro cu e tabata tin su mesun carera como hungado den futbol paga. Despues e la bira un trainer. “Mi a biaha rond di mundo y por bisa cu mi ta mas un biahero cu un Hulandes pero semper mi por a haya mi caminda y semper nos a keda den contacto cu Aruba y cu AVB sigur e ultimo dos añanan den forma intensivo,” e ta agrega.

“Pa mi e ta un dia special pasobra mi por keda na Aruba y sigur den un funcion cu mi tin dominio riba dje, pasobra mi sa cu mi por aporta hopi na e futbol di nos isla. Sigur cu hendenan rond cu ta hopi motiva pa hisa e nivel di AVB. Si mi por pone un piedra pa logra esaki lo mi haci’e cu hopi gana. Semper mi a bisa cu aki mester predica e sinti di nos y e sinti di nos pa mi ta hopi importante pasobra e isla ta basa su existencia riba e seno familiar cu ta uno hopi cera y pakico no den futbol,” el a amplia.

E director tecnico ta sigui bisa cu e ta un trabao grandi. “E ta un trabao bunita di AVB nos lo haci y traha riba nos mes pa yega na otro na un forma bon di esey mi ta convenci pasobra en realidad nos ta biniendo di hopi leu, mas ora mi mira banda di mi, robes y drechi, tur loke a wordo haci den e ultimo tres añanan e ora mi ta kita sombre”, asina el a expresa di e directiva di AVB. “Na prome luga bo ta pone bo horea pa scucha e pasado y esey no semper tabata mes positivo. Nan ta saliendo for di un buraco profundo yegando asina leu cu awor nan por pensa riba structura y organisacion,” e experto a sigui bisa.



“Ami ta un parti di esaki. Nan sa bisa cu e curason di un futbol bond ta e Director Tecnico y hopi biaha ta asina pero bo no por haci nada bo so si no tin hendenan bo rond cu por yuda bo. Na prome instante esaki ta nifica con por yuda pa structura AVB di paden bin pafo. E ultimo luna nos e logra hopi caba, entre otro, e aña aki lo tin un futbol pa mucha muhe bao 17 aña cu lo bay competi pa cualifica na augustus y nos lo cuminsa tempran. dentro di dos siman, e preparacionnan lo cuminsa. Con nos lo presenta nos mes pafo lo bira mas visibel, pero awor nos ta poniendo structura den AVB tambe yena e buraconan di kico nos ta busca, kende nos ta busca cu miras riba calidad, caracter y mentalidad pasobra e ta mesun importante cu si bo tin un pasado cu bo no por laga los e ora e ta bira un storia fastioso. Nos ta busca hendenan bon pa rondona nos pa hunto hisa e nivel di futbol na Aruba,” asina Martin Koopmans a elabora di su plannan pa AVB.

E la sigui bisa cu ora tur asunto ta hinca den otro y e ta sigur cu lo logra esey… “nos a laga e trein cuminsa core y tur esunnan cu kier ta parti y cu ta motiva por subi e trein, nos no ta mira patras, nan lo ta bon bini. Cu nos lo logra pasonan mi ta sigur di dje. Cu bon hende bo rond bo por haci hopi cos leuk,” e ta sigura. “Poniendo tur cos hunto mi tin cu bisa cu nos tin hendenan super motiva mi rond cu kier cana e mesun caminda. Nos a cuminsa y nos no kier stop mas dus e ta un proyecto di tres aña y pa hopi por ta e prome aña nada lo no ta visibel pero di p’aden AVB lo crece. Prome bo ta planta e simia y despues bo ta cosecha,” asina Martin Koopmans a conclui bisando.

A funda Arubaanse Voetbal Bond na aña 1932 y a afilia na CONCACAF na aña 1986 y despues na FIFA na aña 1988. E ta e organisacion cu ta maneha futbol amateur y profesional riba nos isla, incluyendo e muchanan, hoben, hende muhe y adultonan. E ta responsabel pa sanciona e refereenan y e torneonan di futbol organisa pa mayoria liga. Nan oficina ta situa den Compleho Deportivo Frans Figaroa na Noord.