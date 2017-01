Marouschka Cornelie di Simar: Tin hopi cos cu maestronan ta desea, pero no tin

Awendia airco no ta un luho mas, sino un necesidad grandi si mira e calor y casonan caminda cu tin scol cu no por ni habri un bentana. Miembro di directiva di Simar, Marouschka Cornelie, a splica cu esaki ta loke tur maestro ta desea, pero no ta tur tin.

A haci un campaña, manda potret di thermometer. Tin scol a laga DTI haci un midimento di calor. Luganan no apto. Tin edificio cu tin bentananan cu no ta habri. Na e mesun momento tin pa bisa tambe cu e docentenan tin e custumber di pensa di biaha riba e curason.

Constantemente ta soluciona e problemanan mes, pero no ta tur problema por wordo soluciona. Esey ta un ehempel, segun Cornelie. Tin material ta wordo cumpra den exterior sin atende cu veld, mientras cu por ta a caba di introduci algo. Tin hopi maestro cu ta duna movecion y salud, no tin un gymzaal pa traha aden. Nan ta traha den solo.

Tin di nan no tin e materialnan necesario. Sa di maestro cu nan mes ta cumpra bat, glove, bala, asina por keda menciona. Tin hopi detaye cu kisas ta keda den silencio y tin ora ta hasta pidi pa tene nan den silencio pa via di e cultura di miedo cu nos ta biba aden. Eseynan ta ideanan di kico asina mester fuera di e bunita edificionan cu tin rond di Aruba.

No ta tur caminda ta bunita pafo y falta pa drecha paden. No por bisa cu trabaonan no a tuma luga. Ora cu traha un edificio mester di muebles y banda di muebles, mester di e material didactico. E ta asina importante pa un scol por funciona hopi biaha.

Por tuma ehempel di e caso di SKOA cu a tuma luga. Ta dos aña pasa caminda cu por a tuma nota cu scolnan di SKOA a wordo prohibi door di directiva pa no haci fundraising. Pero cu tempo fundraising a bolbe cuminsa y sigui bay. Esaki ta pasobra cu scolnan mester move. Si nan no move, cosnan ta keda tranca. E ta un lastima, pero e ta un realidad.

E parti di airco, e ta keda un problema grandi pasobra segun Cornelie, ta algo cu ta regarda hopi placa y tin miedo di trapa tenchi di hende, pero si un maestro ta traha den calor, no lo traha den un situacion asina. Lo cuminsa move riba dje y tin scol cu a cuminsa move riba dje. Busca informacion, laga midi calor. Pero ta yega un momento cu e cultura di miedo ta esun cu ta domina. Hopi hende no ta tribi di bisa cu ta bay pone trabao abao, pasobra no ta traha den e situacion eynan mas. Y no ta papia di airco so, ta papia di otro situacionnan tambe, Cornelie a mencional