Maroeshka Cornelie (SIMAR): “Enseñansa ta keda un reto”

Aña escolar 2017- 2018 ta cla pa cuminsa y e retonan aña aden, aña afo, ta practicamente mesun cos. Pa es motibo aki a combersa cu Sra. Maroeschka Cornelie, di SIMAR kende ta splica mas over di e retonan.

Si ta papia di edificionan, si mester admiti cu hopi edificio a wordo drecha, tambe tabata tin diferente curso y tayernan. Pero si papia en general, e veld mes no ta mucho contento. Tin hopi otro factornan cu mester di atencion pa cual añanan largo no tabata tin’e. Ta un lastima cu hopi biaha e focus ta bay ariba material, ariba infrastructura pero e no ta bay ariba loke te e contenido. Contenido tambe a haya atencion. Pero eigenlijk el a haya atencion, si por papia di educacion primario, el a hay’e na un forma, un poco robes.

Sra. Cornelie no kier bisa cu cosnan no a bay bon, pero tabata tin hopi cos cu tabata pending y tabata tarda hopi pa haya atencion. Pa duna un ehempel, prome cu e gobierno aki SIMAR a cuminsa traha cu’n metodo nobo, y ora di metodo ta papia di miles di florin., sumanan grandi cu a wordo inverti. Y ta drenta un minister nobo cu’n otro idea cu e no ta atende cu e esunnan concerni, esunnan cu ta para den candela, es decir e docentenan. Y pa bon cu e ta zona, e ta bin cu’n cambio grandisimo y tur e cahanan di material cu ta wordo prepara y adapta na e sistema y ambiente di Aruba, cu plachinan cu asuntonan cu tin di haber cu Aruba, ta wordo benta den un huki.

Tur e placa ey por a wordo uza pa otro cos. Ta energia di hende cu a traha den veld a hinca den e trabaonan aki, simplemente ta wordo neglisha. Probablemente cu tin material cu ta bay wordo uza toch. Pa SIMAR ta bay mas bien pa e hecho cu nan ta wak cu lo tin un gobierno nobo y nan ta desea pa nan por haya un minister cu ta dispuesto pa traha cu esunnan cu ta den candela. Paso no tin miho hende cu esun cu ta den candela pa duna e informacion y e deseonan, e preocupacionnan, e cosnan bon y e cosnan malo cu ta tuma luga den scol. E informacion no ta yega cerca bo via di hendenan cu no ta den enseñansa.

Sra. Cornelie a sigui bisa cu tin hopi cos y nan ta cosnan cu mester wordo trata cu tempo, pero lihe si. Ta papia di cantidad di mucha, y e minister cu ta atende cu inmigracion mester bay skucha SIMAR. Nan a bin compronde cu nan tin un formula cuanto hende por ubica ariba un pais, pero nos pais ta un isla masha chikito mes cu no tin luga pa pone hende. Luganan ta cera trempan paso cu no tin benta. Tur e factornan aki ta gelink cu otro y pa loke ta enseñansa mester tene cuenta cu si bo no tin scol, bo no tin docente, bo no tin banki of material, bo no tin airco pa bo klasnan cu awendia ta sinta den 34 grado di calor, anto e ora bo tin cu bay sinta keto na unda bo problemanan ta. Dicon tin tanto mucha, no ta solamente nos hendenan cu ta haya yiu, pero tin mas problema pero esey ta inmigracion.

Tambe tin e problemanan social, tin embaraso hubenil cu su cifranan no ta bahando. Y ainda e hoben ta haya ok pa haya yiu na 15 of 16 aña di edad. Tur eseynan ta yena e klasnan y no solamente yena e klasnan, pero ta yena e klasnan cu problema. Problema cu ta e maestro mester carga y e docente mester bay focus ariba ayudo profesional y ayudo den klas na e maestro. Si e bureau ta funciona, esey ta algo otro.

Sra. Cornelie a duna un ehempel masha concreto, cu si un mayor ta su deber pa duna di conoce na un cabesante, pa su yiu biaha prome cu scol cera, si e cabesante bisa no y e mucha tin un padrino, e mucha ta bay biaha sin problema sin sancion sin nada.