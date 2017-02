Marlon Sneek: Ta lamentabel con politiconan ta haci politica cu dolornan aheno

Parlmentario sr. Sneek ta haya masha lamentabel mes con politiconan opositor ta haci politica cu dolornan aheno di cuidadanonan cu a haya nan den e experiencia amargo di atraco.

E politiconan aki ta haci comosifuera ta den e ultimo lunanan so Aruba a conoce atraco.

Shonnan, atraco semper tabata existi riba e isla aki y na unda hasta den pasado na unda cu atraconan a culmina den asesinato di cuidadanonan na pia di nan trabao. Acaso e tempo ey a exigi cabes di minister di husticia e tempo ey??

Criminalidad ta existi na tur parti di mundo y sigur Aruba no ta un excepcion pa cu e fenomeno lamentabel aki.

Parlamentario Sneek no kier bay en detayes riba e atraconan di pasado aki mirando cu esaki ta habri heridanan di esnan cu a perde un ser keri debi na un atraco cu a culmina den un asesinato.

Pero awe bo ta haya politiconan opositor ta manera roga pa atraco tuma lugar pa asina nan por tin argumento y issuenan pa sobrevivencia di nan mes como politiconan.

Tambe por constata un parlamentario di MEP insinua cu nada no ta wordo haci contra criminalidad y cu mester duna MEP oportunidad pa calma e ola di criminalidad cu ta asotando nos isla. Esaki parlamentario Sneek ta haya un insulto directamente den direccion di nos cuerpo policial cu ta haciendo un bon trabao y atrobe pueblo por constata cu un cantidad di e malhechornan aki a keda deteni recientemente.

Acaso e politico aki di MEP ta perde haya y lubida con e gobierno di MEP durante nan periodo a campaña u e lema Ordo y Prosperidad?? E ordo cu a wordo implementa ta ora cu ministernan di e tempo ey a arma casi tur nan bodyguardnan y e prosperidad cu tabatin tabata pa nan friends and family y pueblo mes a wordo lubida. Nos cuerpo policial tabata centro di insulto cerca e propio minister president e tempo ey cu a cataloganan como padvinders. Y asina por continua. Si tin un gobierno cu no tabatin respet pa nos cuerpo policial ta e gobierno di MEP. Continuando parlamentario Sneek sa cu sigur no lo por evita pa elimina criminalidad por completo riba nos isla, pero si ta constata e bon trabao cu ta wordo eherci pa nos cuerpo policial pa soluciona e atraconan cometi. E Gobieno aki a percura pa haci cambionan necesario den nos codigo penal na unda a aumenta e castigo pa cu e delitonan aki.

Awo ta tuma nota tambe di un politico, ex minister ta insinua cu ora nan bin den Gobierno lo aumenta e castigo pa cu e delitonan aki. Ta ken e kier tuma haci, pasobra e sa bon cu ya e castigonan pa cu e delitonan manera atraco a wordo hisa caba algun aña pasa y na unda e mes tabata forma parti di e Gobierno aki.

Terminando parlamentario Sneek kier a remarca cu sigur ta un berguensa pa wak kon politiconan opositor ta manera samuronan wardando y deseando pa un atraco pasa pa asina bin den publicidad y asina por saca nan sed di vengansa y frustacion.