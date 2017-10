Marlon Sneek ta bira lider di fraccion di AVP

Ser lider di fraccion di AVP pa Sr. Marlon Sneek ta un reto hopi grandi ya cu awo nan ta oposicion.

Bo tin encargo no solamente di un grupo di parlamentario cu ta nobo, tin un grupo cu ta experencia ya cu nan tabata minister. Nan ta spera cu hunto nan lo por haci un miho trabao, como fraccion di AVP.

VISION

Segun Sr. Sneek, e fraccion di AVP lo trece mas di loke ta custumbra cun’e, no ta un partido di no solamente trece critica, pero tambe di con e mester tuma luga. Esey ta bay ta nan focus, wowonan habri pa mira kico tur ta tumando luga. SI tur loke a priminti na pueblo, nan lo cumpli cun’e si of no. Y sigur di parti di fraccion AVP nan por conta cu e aporte positivo cu nan a bin ta haci e ultimo ocho aƱanan, sea ta via un amienda of leynan di iniciativa, pero si cosnan positivo di ki forma por drecha e totalidad.

LEYNAN PENDIENTE

Un di e leynan pendiente ta e ley di rookverbod di diferente restaurant, tin hopi luga cu a introduci e prohibicion pero ainda falta mas. Pero lo trata e ley pa e haya su handhaving y banda di esaki pa garantisa cu na momento, turno yega na casinonan, pa e wordo implementa, pa asina e trahadonan, cu den gran mayoria tabata e iniciadonan di e pensamento aki, tambe por tin e alivio ey pa por traha den un espacio cu ta realmente liber.