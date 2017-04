Marlon Sneek: Mester bin cu un ley pa loke ta benta di productonan cu ta bin di afo

Mester bin cu ley pa loke ta benta di productonan cu ta ser exporta di afo, pasobra si mira cuanto cos ta drentado Aruba y no sa ken ta bin cun’e e ta trece un problema pa e consumidor segun Marlon Sneek di AVP a splica.

E ta comenta cu tin cu bay Raad van Advies pa haya un conseho riba dje. Mester bisa cu a bin un conseho for di nan y a bay haci e ahustenan manera cu ta wordo proponi den e conseho aki. Segun Sneek, pronto lo keda cla cu esaki pa por entreg’e na Parlamento pa asina tur miembro por hay’e.

Por a tuma nota cu constantemente ta bin dilanti productonan cu ta yega Aruba pa bende y cu tin un of otro recall riba nan y hopi biaha esaki no ta tuma luga. E idea ta pa pone e ley aki den otro pa por atend’e cun’e. Entre otro a haya productonan hopi biaha cu fecha di vencimento of e barcode pa sa ta di unda e producto aki ta bin, ta wordo kita. Esaki ora cu ta cla cu e ley aki, esaki lo no ta bay ta posibel mas. Pasobra e mester por ta cu bo por trace bek ken a trece e producto Aruba, con e producto a yega y si tin problema cun’e, cu por atende esaki. Na e momentonan aki no tin’e den ley. Ta mir’e hopi caminda. Ta bay y pidi of bay cu e producto of buta e doño baha e producto for di shelf. Awor aki ta bay pone oficialmente den ley pa por atende cu e fenomeno aki, sigur ora cu mira e situacionnan cu ta pasa rond mundo. Entre otro e ultimo tabata den e caso di Brazil, unda cu tabata tin diferente producto, den e caso aki, carni y galiña cu tabata tin problema. Tin producto cu ta bin di Brazil pa Aruba. Ta importante pa tin e ley in place pa por atende cu nan. Ta hopi di e productonan aki constantemente ta den noticia y ta importante pa atende cun’e. Ta trahando riba e recomendacionnan pa asina pronto e ley ta oficialmente entrega pa tur miembro di Parlamento tin’e y pa por atende esaki na su turno, ora cu ta asina leu cu presidente dicidi di yama e reunion publico riba e ley aki.

Sneek a sigui relata cu por a tuma nota cu tin un bida nobo despues di a atende cu e ley den Parlamento pa loke ta inspectie. Por a lesa tambe den prensa cu via DRH, ta bezig cu reclutacion di trahadonan pa e departamento aki. Pronto lo bay tin e departamento aki full up to date, pa por bay atende, no solamente cu kehonan cu ta bay tin riba mal practica di un dokter, pero tambe pa atende cu e parti di higiena aki, cu hopi biaha ta mira aki aya tin un actividad conhunto ta tuma luga, drenta den diferente luga y cera e luganan pasobra nan no ta cumpli cu normanan di higiena. E idea lo bay bira pa ta esaki bira algo structural. Ta mirando cu dr. Schwengle ta haciendo locual cu e mester haci pa por tin un departamento cu por bay funciona optimalmente. E ta na e momentonan aki, cu no tur ora tin hende disponibel pa haci e controlnan aki y ta haya cu tin hende ta “get away’ cu nan.

Minister Schwengle tabata den staten pa atende cu e problematica aki y a duna indicacion cu lo bay tin hende extra ta bay bin pa por haci e trabaonan aki, pa por garantisa loke ta salubridad di comunidad, Sneek a splica.