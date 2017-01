Marlon Sneek di AVP: Doño di negoshi ta responsabel pa ningun hende huma den su luga

Si yega un luga cu tin hende ta huma den un negoshi, ken ta responsabel pa para esaki y controla pa esaki no tuma luga y si tin boet pa esaki ta loke a puntra lider di fraccion di AVP, parlamentario Marlon Sneek.

A pone e ley aki cu ta haci e doño di establecimentonan responsabel loke nan ta pasa den e nan negoshi, mirando cu nan ta vergunninghouder, tanto nan si nan ta trahando na balie of si nan tin hende trahando pa nan, pa bisa su trahadonan pa tene cuenta cu esaki y nan ta e personanan cu ta bay huma cu no por haci esaki den e establecimento mas y cu tin cu haci esaki pafo di e luga.

Departamento di salud Publico tin e tarea di control, pero claro semper polis ta esun cu ta controla tur loke ta cay bao di un hecho castigabel. Esta kibra cualkier regla. Tin un multa mara na dje y tin un forma di three strikes out. Despues di tres biaha cu e tuma luga, ta core riesgo cu por perde e vergunning di e establecimento.

Segun Sneek, a haya un lista cu diferente firma cu ta traha den diferente establecimento entre otro casino, cu mester a bay cas pasobra dokter a bisa nan cu si nan kier ta sigui traha, pero esey kiermen cu e bida ta bira menos. Bo tin mas chens di muri den e caso aki si coge un tiki skerpi of bo tin cu cambia di trabao. Loke ta pasa cu hopi di e hendenan aki tin añanan den e trabao y a desaroya cierto habilidadnan, cu ta haci dificil cu nan ta bay haya un trabao. Sneek a haya bishita di algun di nan, esnan riba 50 aña cu ta dificil pa nan haya un otro trabao. Tin hende ta den e situacion cu nan no por traha mas. A haya hasta for di SVB caminda cu nan ta bisa cu ta duna e hende aki AG, pasobra e ta bon, pero den un siman e tey bek, pasobra e situacion cu e ta traha aden, ta pone cu e ta bira malo atrobe. Esaki ta hinca e persona den un situacion cu e ta bay cu AO coriendo un risico cu e ta yega su periodo cu pa locual cu e ta sufri di dje, cu e no ta hay’e cubri mas pa seguro. E ta algo cu dado momento doñonan di negoshi tin cu tene cuenta cu danki na e trahadonan aki, nan negoshi tin e entrada ey, cu nan ta caminda nan ta y nan mester por aprecia e trahado aki y dun’e un situacion den e caso aki salud pa traha den dje, manera por ehempel De Palm Tours, Total Cleaning, ta negoshinan cu no mag di huma den nan edificio. Ta algo por ta cu ta bay haya un tiki contratiempo of resistencia, pero despues tur hende ta bay compronde cu e ta miho pa tur hende, segun Sneek.