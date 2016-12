Marlon Sneek di AVP: Aruba merece un miho oposicion

Pa e ultimo conferencia di prensa yama pa fraccion di AVP, lider di fraccion Marlon Sneek a splica cu loke mas a hala atencion den 2016 ta e falta di presencia di e partidonan den oposicion.

A tira un bista con e aña a caba, no solamente pa pais Aruba, pero tambe pa partido AVP y sigur pa Parlamento.

Un di e cosnan sigur cu mester cuminsa cun’e, ta e ausencia structural cu por a mira di oposicion, manera menciona.

A bisa algun biaha cu Aruba merece un miho oposicion y por a mir’e sigur den e ultio reunionnan cu tabata tin. Durante aña tur hende por mira con structuralmente cu nan no tabata bin reunion. Despues a mira final di aña, den un siman a pasa 7 ley y por a mira cu tabata tin un sistema cu ta core warda, algun ta traha di 8 pa 12, wardanan cortico y 12’or nan ta cambia y otro dosnan ta bin na nan luga. Por a mir’e den listanan di presencia di hendenan cu a firma y na momento di vota nan no tabata tey pasobra nan a bay cas caba y no ta bolbe pa firma.

2017 mester bira un aña caminda cu oposicion tin cu tuma parlamento hopi mas na serio. Bo por ta cobra tur fin di luna y no ta presenta na trabao. Ta dunando un mal ehempel na nos conciudadanonan y esey segun Sneek no ta bon. Ta importante pa oposicion haci su trabao y traha tambe pa loke pueblo ta paga nan.

Pero di otro banda no tin un ley pa obliga un parlamentario pa ta na pia di trabou pa cual a puntra Sneek kisas mester trece algun ley cu ta manera un regla di trabou pa e mes un parlamentario.

Cambionan lo mester bin el a bisa, cu si mira constantemente cu nan no ta presenta. Den ley no ta para cu tanto palabra cu por bisa cu ta retene salario of no. Ta mesun discusion tin riba screening. Parlamento ta wordo escogi pa pueblo. Nan ta wak’e como algo soberano, algo den e caso aki Democracia, cu ta pueblo a scoge y nan ta haci mal uzo di dje.

E unico cambio cu a bin cun’e na 2010 tabata e echo di entrada, e neveninkomsten cu como parlamentario mester ta trahando full time y no por tin un side job y cobra algo extra. Si bo tin esaki lo bo tin cu informa Parlamento y na momento cu informa parlamento lo tin inkorting riba entrada. Esey ta e unico cambio cu a bin cun’e na 2010. Mester bay cuminsa sondea e posibilidad di con ta atende cu esaki.

Loke cu tin tambe cu si keda structuralmente mas cu 3 luna sin presenta, e ora tin problema cu e posicion den Parlamento. Aparte di esey no tin nada pa bisa cu e persona no a presenta na un reunion y no ta pag’e. Den pasado e funcion no tabata un funcion completo. Tabata un funcion cu tabata wordo paga den eilandsraad por ehempel pa reunion, dus door di no bin un reunion no ta wordo paga. Den e caso aki sigur cu tin cu pensa algo pa haci algo cune pa garantisa e participacion real di esun cu ta bisa cu e ta representante di pueblo.

Segun Sneek loke ta pasa cu e casonan aki no tabata pasa den pasado. Simplemente e gang nobo di MEP a dicidi cu nan no ta bin traha. No ta cos cu Marlon Sneek a bisa. Sra. Evelyn Wever-Croes a yega di bis’e den reunion publico cu nan no lo bay ta eynan y cu un of dos hende lo representa y nan lo bay core campaña.

Si por mira bon, por ta nan ta coriendo campaña internacionalmente pasobra constantemente por mira bunita potretnan saca na New York, Walt Disney, etc. E ta un responsabilidad di cada un di e parlamentarionan y tin cu atende cu nan debidamente, segun Sneek.