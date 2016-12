Marlon Sneek cu discurso na ocasion di despedida oficial di Gobernador sr. Freddis Refunjol

Aki ta sigui discurso di Marlon Sneek, lider di fraccion di AVP, na ocasion di despedida oficial di gobernador sr. Freddis Refunjol.

“Danki pa e oportunidad pa den nomber di e fraccion di AVP, dirigi algun palabra na su excelencia Gobernador di Aruba, sr. Freddis Refunjol, awe na ocasion di su despedida oficial como gobernador di Aruba.

Como parti di Reino Hulandes, Aruba conoce un Gobernador como representante di nos hefe di estado, su Mahestad Rey Willem Alexander. E funcion di Gobernador ta parti esencial di e structura di estado cu nos tin. Statuto di Reino ta duna nos como pais autonomo hopi espacio pa pa atende cu nos asuntonan interno. Pa haci esaki Aruba tin su propio Gobierno, eligi door di Pueblo di Aruba y cu ta duna cuenta na Parlamento y Pueblo di Aruba. Gobernador di Aruba – no eligi pero nombra door di Gobierno di Reino – ta cabes di Gobierno di Aruba.

E mes un Statuto di Reino ta bisa cu e Gobernador di Aruba, cu ta hefe di Gobierno di Aruba, ta tambe representante di Su Mahestad Rey y di Gobierno di Reino.

E combinacion di responsabilidadnan aki den e mes un funcion di Gobernador, ta haci e funcion uno sumamente importante den nos structura di estado, pero alabes uno cu tareanan dificil pa combina den e mes un funcion y persona.

Experiencia den e relacionnan entre nos paisnan den Reino den e ultimo añanan a confirma con dificil e combinacion di responsabilidadnan ta den un funcion. Esaki ta bisa hopi di e hende cu ta of mester ocupa e funcion aki. E tarea y responsabilidadnan por ta bunita formula den ley y reglamentonan. Ta den e ehecucion diario y en especial den momentonan no comun y di diferencianan di opinion entre entidadnan di Reino – entre gobierno di un di e paisnan autonomo y Gobierno di Reino – cu e exigencianan real di e funcion ta bira cla.

Sr Gobernador Refunjol a experiencia e combinacion di responsabilidad di Gobernador den tur su amplitud y intensidad.

Nos como miembronan di Parlamento tambe a experiencia e momentonan dificil ey for di nos responsabilidad parlamentario. Nos no tabata di acuerdo cu otro na e momento ey. Pero esey no tabata e final di e experiencia y e discucionnan. Al contrario, e experiencia di medio 2014, a conduci na debate y estudionan cu ya tin y lo sigui tin su efectonan riba nos pais y riba relacionnan entre paisnan di Reino pa hopi aña mas.

For di e experiencia aki a sali

un Reino cu e tarea di crea mas claridad den e relacionnan entre e paisnan cu ta forma e Reino Hulandes. Tambe a surgi e tarea di crea mas instrumento pa sigura e autonomia di cada uno di e paisnan autonomo di Reino. E debate continuo pa cea un “areglo pa atende cu conflicto” ta djis un di e consecuencianan di e situacion ey.

Un di dos resultado di e experiencia di 2014 ta, cu e discucion riba e posicion autonomo di nos Pais den Reino, a bira uno hopi mas dirigi riba con ta sigura autonomia efectivo cu resultado concreto pa Pueblo. E debate aki ta wordo hiba por ehempel entre miembronan di Parlamentonan di e paisnan di Reino. Na januari awor e ta riba agenda di reunionnan na Corsou.

Finalmente – y hopi importante – ta cu e funcion di Gobernador a bira uno cu a gana na respet y importancia. Anto esaki ta pa un gran parti ta debi na e forma cu sr. Gobernador Refunjol personalmente a duna contenido na e funcion aki den e momento mas dificil di nos relacionnan den Reino.

Pa e forma cu sr Gobernador a yena e funcion – cu na e momentonan tenso no tabata comprendibel pa nos tur – nos kier expresa nos respet y gratitud.

Sr. Gobernador Refunjol ta tuma despedida despues di un trabou como gobernador pa mas cu 12 aña. Un record cu merece admiracion. Admiracion pa e forma cu como ex-politico activo, sr. Gobernador a sa di ehecuta e funcion di Gobernador sin distincion di color politico. Sr. Refunjol di berdad tabata un Gobernador para riba tur partido y a traha den e complexidad di responsabilidadnan na busca semper e interes di nos pais, Su pais, sin neglisha e reglanan cu ta rigi henter Reino.

E forma cu sr. Refunjol a yega e funcion di Gobernador, a pone un ken cu sigui su pasonan lo wordo midi segun e criterionan aki: semper busca pa sigura interes di Aruba, independiente di colornan politico y cu respet pa principionan di integridad y democracia den Reino.

Sr. Gobernador, danki pa e ehempel cu Bo a pone cu otronan mester sigui. Danki pa e servicio di mas cu 40 aña na nos pais. Danki pa e bon cooperavion cu Parlamento di Aruba.

Nos ta desea Bo hopi aña mas den Bon salud y den Bon compania di Bo famia y amigonan.

Nos sa cu Bo no lo bay leu. Nos sa unda pa haya Bo pa cualkier conseho. Nos conoce “Zee rover”.

Sr. Gobernador Dios compaña bo y Bo famia semper.

Tur cos bon!

Masha danki sra Presidente.”