Marlon Sneek (AVP): “Lo kita 100 florin di reparatietoeslag di pensionadonan cu ta cobra dos pension”

Parlamento di Aruba ricibi e ley di “kwalitie heffing”, cual ta e medidanan cu lo bay bin. Pa esaki Fraccion di AVP ta preocupa cu e ley aki, pasobra asina aki e gobierno actual lo por bay cumpli cu nan friends y family. Fraccion di AVP a tuma nota ora di lesa e ley aki, cu e grupo di pensionado, cual ta e grupo cu e gobierno aki a priminti yen cos durante campaña, ta e grupo cu lo bay haya e klap.

Den e ley aki ta poni cu e grupo di pensionado cu tin un pensioen di SVb y banda di esaki tin un di dos pensioen manera mayoria di e grupo APFA, lo no haya reparatie toeslag mas, segun lider di Fraccion AVP, Parlamentario Marlon Sneek. Esaki ta nifica cu ta kita e 100 florin di reparatie toeslag, pero di otro banda gobierno ta priminti cu lo duna nan un korting di 4% di AZV. Esaki ta nifica cu nan ta duna cu un man y di otro banda nan ta kita bek for di nan.

Ora di mira e full page cu a sali den corant, cu ora di conta e 2500 florin aki y conta e korting y paga 6.5% so na luga di e 10.25%, esaki ta sali na e suma di 100 florin. Ta kita e reparatie toeslag for di e pensionando y ta dun’e bek como supuesto rebaho di AZV. Esaki ta un mentira, unda cu e gobierno ta manipulando comunidad. Nan ta manipulando pueblo unda ta biniendo cu medida di 2.5%. Fraccion di AVP sa cu biniendo cu e 2.5% aki lo bay tin consecuencia di no menos di 10% di inflacion. Esaki ta nifica cu ta bay strangula e grupo aki y esey ta bay conta tambe mescos pa esunnan cu ta cobra un salario minimo.

Na e salario minimo nan a bisa di duna 25 florin mas di reparatie toeslag, pero lo ranca 100 florin di dje cu e BBO cu ta bay subi. Na momento cu tin cosnan cu no ta corecto e fraccion di oposicion, esta Fraccion di AVP, lo denuncia nan. Gobierno ta traha un ley y a haci esaki na careda, pasobra diahuebs dia 17 di Mei nan a entrega esaki. A haci tur esaki na careda unda cu diabierna Parlamento a reuni pa asina duna un fecha di ki dia lo por entrega preguntanan. Gobierno a haci esaki na careda pa asina pueblo no sa kico nan ta haciendo y asina aki nan kier pasa medidanan. Fraccion di AVP a bisa cu nan lo t’ey y lo t’ey tur ora pa denuncia cosnan asina aki. Pensionadonan tin cu prepara nan mes, pasobra esunnan cu ta cobra SVb y banda di dje ta cobra un di dos pensioen, lo bay perde nan reparatie toeslag.

Pa por compronde reparatie toeslag, esaki ta un suma di 100 florin y un persona cu ta cobra pensioen di soltero, ta haya 1080 pa 1090 florin di cual 10% di su entrada ta kita for di dje. Gobierno di AVP a duna e reparatie toeslag pa drecha e poder di compra, a dun’e sin bin cu ningun medida. Awo a bin cu medida y gaña nan cu 25 florin. A duna reparatietoeslag na esun cu ta cobra salario minimo, na esun cu ta cobra pensioen, pasobra nan poder di cobra por drecha. Ora cu a baha e BBO di 3% pa 1.5%, niun hende no a sinti e efecto y p’esey a bin cu e reparatie toeslag.

No tabatin mester a baha e BBO mas, pasobra directamente a duna e placa na e ciudadano den su cartera. Awo ta bay kita e 100 florin ey cu ta significa hopi pa 1 pensionado. “Hopi di nos hendenan loke nan tin ta solamente e entrada di pensioen y ta bay kita for di esaki. Mi ta kere esaki sigur ta lamentabel, sigur ora nos bay mira e efectonan cu ta bay bin”, segun Parlamentario Sneek. No mester lubida cu ora ta papiando di hisa BBO, aki ta papiando di gasolin lo subi automaticamente cu 7 cen. Banda di esaki gobierno a bisa den presupuesto cu nan lo bay cobra 10 miyon mas na accijns. Gobierno a bisa di bay subi 10 cen na gasolin, unda cu nan a subi 2 y ainda falta 7. Esey ta e realidad cu ta bibando di dje. Un gobierno cu a priminti di bay drecha poder di compra, ta habri poder di compra for di otro na Aruba.

