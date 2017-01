Marlon Jacobs di DOW: Buraconan den caminda ta surgi ora di yobida fuerte

Personal di DOW ta trahando pa tapa e buraconan crea door di yobidanan fuerte cu Aruba a bin ta experenciando desde september, pero mientras cu awa ta sigui yobe e trabou no por wordo haci debidamente. Esaki ta loke a bini dilanti den un declaracion duna door di Marlon Jacobs, hefe di seccion Infrastructura y Trafico di DOW.

E patchmento di camindanan ta un proceso cu ta tuma luga durante henter aña, “pero nos no tin den nos mannan con e tempo ta bay comporta su mes,”Jacobs a bisa splicando asina e motibo pakico no por deshaci di e buraconan asina cu nan wordo coba door di e yobida.

E yobidanan desde pasada di Matthew a intensifica den luna di December y Januari, periodo den cual mayoria di empleadonan di DOW a cu vakantie. Apesar di e escasez di trahado, tabatin un grupo chikito di personal cu tabata riba “standby” pa haci e trabou di patchmento mas urgente. Mester realisa sinembargo, segun e funcionario, cu e magnitud di e problema t`asina grandi cu ta dificil resolve tur e problemanan den un tempo cortico, cu e capacidad normal cu DOW ta dispone di dje. “Na momento cu awa ta yobe y sigui yobe, por tapa buraco aki aya, e personal ta haya su mes ta bolbe na e sitio pa bolbe tapa, tin biaha, e mesun buraconan. Hopi biaha e camindanan mes ta den un estado unda cu ta tapa un buraco y algun meter banda di dje ta forma otro buraco algun dia despues. Esaki ta haci cu bo no por traha un plan cu por wordo ehecuta den cierto tempo specifico. Awo nos no por controla e situacion,” Jacobs a bisa. El a agrega cu e situacion reinante ta uno cu tin na hopi pais di mundo.

E funcionario ta kere cu mester yega na un otro tipo di situacion di mantencion di e camindanan prome cu yega asina leu cu buraconan ta forma, ya cu e lo ta un proceso hopi costoso ora cu yega asina leu. Pero di otro banda, e lo paga su mes cu un duracion mas largo di e infrastructura. DOW ta haciendo estudio riba sistemanan alternativa pa logra cu e camindanan ta mas resistente pa formacion di buraconan. Tur sistema ta wordo evalua riba e costonan. “Mientrastanto nos tin e sistema actual di patch e buraconan cada biaha cu algun surgi a causa di e yobidanan continuo,”e funcionario a bisa.