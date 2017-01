Mark Rutte na tur esunnan cu ta critica: Bo no gusta, bay for di akinan

Minister-president Hulandes, Mark Rutte a ricibi criticanan fuerte diabierna riba su comentario pa hendenan cu no ta gusta Hulanda, “pa nan bay for di e pais”.



Segun Rutte, e ta haci distincion entre e gran mayoria “cu si kier lo miho pa nos pais” y “e grupo chikito cu no por actua normal mas”. E distincion ey, segun Rutte, tin di haber cu solamente un cos” bo actuacion”. Pero no ta masha cla, si Rutte kiermen personanan cu tin paspoort Hulandes y cu no ta comporta nan mes, si nan tambe lo mester bandona Hulanda.



E carta habri di Rutte di dialuna, a ricibi un ola di critica, tanto local como internacional. Oposicion a califica e remarcanan como increibel y a hasta a wordo compara den New York Times di ta sigui Trump. E obhecion di tur e criticonan ta cu Rutte tin’e mas tanto cu Hulandesnan cu otro pais di origen.