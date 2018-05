Marisol Lopez-Tromp (POR): Mester investiga ex minister Benny Sevinger mas pronto posibel

Un biaha mas ta keda comproba cu e investigacion contra e ex minister Benny Sevinger mester bin mas pronto cu ta posibel. Esaki ta palabranan di lider di Fraccion di POR, Marisol Lopez-Tromp despues di a conoce e sentencia di hues den e caso sumario cu Island Estates a entama contra gobierno. Gobierno y Aruba Birdlife Conservation (cu a uni su mes den e caso aki cu Gobierno) a gana e caso den cual hues pa di tantisimo biaha a mustra cu e maneho di e ex minister tabata uno cu ta bay en contra di proceduranan, contra bon maneho y contra e principionan general di bon gobernacion. Inclusive den e sentencia por mira con preguntanan ta bin dilanti riba e posibel patronahe politico y ‘vriendjes politiek’ di e ex minister.

Esaki, pa Marisol Lopez-Tromp y Fraccion di POR ta haci cu mester pone mas urgencia na e mocion cu a wordo aproba luna pasa den Parlamento durante tratamento di presupuesto 2018; e mocion ta pidi gobierno pa laga haci un investigacion (forensico) den DIP riba tur iregularidadnan den otorgamento di tereno pa cas y comercial durante gobernacion di e ex minister di Infrastructura y Integracion. Tambe ta pidi pa investiga e toewijzing di e casnan na Seroe Colorado, investiga con ex minister Sevinger a malusa e clausula di maatschappelijk investering y pa entrega keho a base di e iregularidadnan cu ser haya.

Manera ta conoci ya caba tin varios caso den cual huesnan a mustra riba e forma di proceder incorecto di Benny Sevinger ora e tabata minister. Un proceder cu ta indica fuertemente cu tabatin patronahe politico y ‘vriendjes politiek’. Den e sentencia por a lesa tambe con e cambia na varios ocasion e destinacion di e tereno pidi door di e compania y e ex minister tabata firma riba e mesun dia cu e ta ricibi e peticionnan aki cu e ta bay di acuerdo. Es decir, e tabata tuma decisionnan sin pidi of tene na cuenta conseho di e departamento/instancianan concerni. Den e caso specifico aki bayendo di acuerdo pa duna parti di ‘goengebied’ banda di Bubaliplas den erfpacht, sin tene na cuenta e leynan vigente.

E tipo di actonan aki ta contra ley, contra bon gobernacion y ta mustra un maneho di privilegio, un maneho di ‘depende ken bo ta, depende ki mi haya, bo ta haya di biaha’, Marisol Lopez-Tromp ta indica. P’esey e ta urgi gobierno pa ehecuta e mocion aproba den Parlamento y realisa e investigacion contra e ex minister mas pronto cu ta posibel, pero tambe pa mira e diferente casonan cu lo por bin den futuro debi na e mal gobernacion y mal maneho eherce door di Benny Sevinger y pone personalmente responsabel pa cualkier daño of claim cu lo por bin pa Pais Aruba.

Comments

comments