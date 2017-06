Marisol Lopez-Tromp: No tin nada nobo riba ROP

Den conferencia di prensa di Partido POR e Plataforma Forsa Nobo, drs. Marisol Lopez-Tromp a hiba palabra y a manifesta su satisfaccion cu e Plan di Accion di POR a keda presenta. Den e cuadro aki el a splica cu un di e partinan esencial ta, y cu nan ta nota tur dia y ta wordo bisa na POR ora nan ta bishita hogarnan, y papiando cu gruponan, ta cu nos comunidad a perde confiansa den e Gobierno cu no por a representa nan, ni tuma decision na interes general.

“Pa ki mi ta bisa esey? Apart di e hecho cu ultimo simannan, manera cu den e rueda di prensa akinan mi coleganan tambe a trece pa dilanti, y mi persona cu tin un desconfiansa den e maneho di minister di infrastuctura caminda cu e ta otorgando terenonan contra ley, of no ta controla kico ta sosodiendo den su ministerio of rond di su ministerio, y discusionnan riba otorgamento di tereno riba areanan cu ta prohibi segun ley, awe nos ta wak un anuncio hopi interesante, caminda cu Minister, den e caso aki Arends, ta trece pa dilanti cu di awe en adelante e ta pone un stop na supermercadonan nobo, pa dos aña”.

Drs. Lopez Tromp ta mira esaki como algo positivo si e kier bay tene cuenta aworaki, despues di 8 aña cu e Ruimptelijke Ordenings Plan unda cu desde cu e ley aki a wordo pasa den Parlamento na 2007, ya caba tabata ancra den ley cu tin areanan cu ta destina segun ley pa cierto actividadnan. No ta nada nobo! Parlamento a sostene e ley akinan, caminda cu tin areanan cu ta comercial, areanan pa naturalesa, areanan pa vivienda residencial, areanan por ehemplo cu bo ta destina pa diferente tipo di actividadnan y aworaki bo ta mira cu diripiente e minister ta bay trata cierto peticionnan te cu aworaki, pero cu di awe pa dilanti e ta pone un stop, pasobra e ta considera cu ta di mas caba cu habitantenan ta keha den bario, y hopi keho ta bin na gobierno, no di awor, di hopi aña caba, y e ta pone un stop pa por ehempel otorgamento di permiso pa loke ta supermercado den bario”, e Parlamentario a menciona.

Ta straña drs. Lopez Tromp cu ocho aña caba di gobernacion, e ministernan prome cu minister Arends, ningun di no a usa e ROP manera cu mester ta, manera cu ley ta.

“Mi tin cu bisa cu nada no a cambia. No tin maneho nobo. ROP ta di Gobierno, e ta ancra den ley, realidad ta cu gobierno tur e añanan cu a pasa a viola su propio maneho cu ta ancra den ley y awor nos tin un minister berdad cu ta bisando aworaki cu e crecemento a bira desproporcional, ta su palabranan: aworaki tin 1 supermercado pa cada kilometer cuadra, pero no ta supermercado so, nos ta mire den desaroyonan menos agradable caminda cu habitantenan ta keha cu den nan area, den nan bario, a bin por ehempel fabrica of negoshinan cu ta conflictivo, cu casnan, viviendanan unda tin muchanan, cu famianan ta biba, pa hopi aña ta exclama riba esaki, sinembargo nos ta wak cu gobernantenan cu tin e herment den nan man cu ta minister di Infrastructura sr. Sevinger, y tambe minister di asuntonan economico cu ta duna vergunning, nan tine den nan man pa duna of no e permisonan aki”!

Marisol Lopez Tromp a enfatisa cu e permisonan aki a keda wordo duna te awo, y ta conoci tambe cu hasta casonan a bay den Corte pa frena ministernan cu a firma pa loco, specificamente minister Sevinger cu hasta a perde casonan den Corte y cu lo perde mas por cierto”, drs. Lopez Tromp a splica. Den otro articulo mas informacion tocante e topico aki.