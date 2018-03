Marisol Lopez- Tromp kier a duna DPS un posicion mas fuerte como dienst

Durante cu e tabata minister el a tuma e decision di duna DPS un posicion mas fuerte como

dienst, no como fundacion.

E topico di DPS ta uno cu ta hopi discuti e ultimo simannan unda cu Minister Lampe a anuncia

algun tempo pasa di kier haci un fundacion di dje. Lider di fraccion di POR den Parlamento, Marisol Lopez-Tromp a indica cu despues di esaki e minister a acudi na Parlamento pa splica pakico e kier tuma e pasonan ey. Despues di esaki por a ripara basta reaccion den comunidad tambe y siman pasa, diferente miembro di Parlamento, incluyendo Marisol Lopez-Tromp y Alan Howell representando fraccion di POR, a reuni cu varios docente unda nan a vocifera nan preocupacionnan, sugerencianan y a bin dilanti cu

diferente pregunta.

Diamars lo mester a tuma luga un reunion di Comision di Enseñansa den Parlamento cu e sindicatonan y DPS, pero esaki a keda cancela te cu un proximo aviso. Sra. Lopez-Tromp a tuma nota dialuna den prensa cu Minister Lampe a dicidi di aplasa of cancela e decision di haci di DPS un fundacion y a duna un splicacion pa cu e decision aki. Den e splicacion di Minister Lampe, Parlamentario di POR a nota cu su nomber a bin dilanti den e funcion cu el a ocupa den pasado como Minister di Enseñansa vociferando cu e idea pa haci di DPS un fundacion no ta algo di awo, cu ta algo cu ta data di basta aña caba. Esaki ta algo cu ta berdad, segun Lopez-Tromp, pero tin poni cu na 2004 su persona como Minister lo a dicici pa haci mescos cu loke e ta haciendo awor, es decir haci algo cu ya caba a wordo dicidi e tempo ey. Marisol Lopez-Tromp a coregi e informacion aki bisando cu na 2004 e no tabata Minister di Enseñansa. E tempo ey tabata Gobierno di MEP y tabatin Minister Freddis Refunjol y despues Minister Frido Croes. Despues di 2005 pa 2009 tabata su persona cu a ocupa e posicion ey.

Ademas te na final di 2008-2009 el a tuma e decision di duna DPS un posicion mas fuerte. Sake

for di Departamento di Enseñansa y pone bira un Dienst, nunca un fundacion. Esaki Lopez-Tromp kier a aclarea pa evita cu lo por tin e malcomprondemento cu su persona lo kier a haci di DPS un fundacion.

Comments

comments