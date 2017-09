Marisol Lopez- Tromp den carta na Gobernador ta cuestiona presidente di Parlamento

Diaranson den oranan di atardi Andin Bikker y Marisol Lopez Tromp como parlamentario a ricibi un oproep pa reunion for di presidente di parlamento cu mester keda trata diahuebs mainta. E reunion aki e parlamentarionan no ta kere ta na su luga pa keda yama na e momentonan aki.

Segun Andin Bikker den su experiencia como parlamentario e no ta corda cu e por a experencia cu un gobierno cu a entrega su retiro y cu ta demisionario ta yama reunion pa trata un ley cu tabata riba agenda prome cu eleccion y despues a dicidi cu ta yama e reunion den e periodo di transicion. Alabes presidente di parlamento a core pone dos otro ley acerca pa keda trata den e momentonan aki mientras cu e gobierno ta bay cas debi cu e pueblo a rechasa e gobierno di AVP y e mayoria den parlamento.

Un gobierno cu siman pasa a entrega su retiro y cu ta actualmente demisionario practicamente no por haci nada cu solamente tipo di casonan cu ta andando (lopende zaken). E minister ta tribi di bay drenta den debate y claim di ta autorisa pa pasa leynan cu mester keda pa e proximo gobernacion.

Aruba a hereda e sistema parlamentario di Hulanda y den mas cu 150 aña di e sistema parlamentario Hulandes no a mira cu a pasa leynan durante di periodonan di transicion y mas pio si ta trata di leynan asina grandi cu partido AVP kier trata di pasa na momento cu ya caba nan ta practicamente for di gobierno.

Segun Parlamentario Andin Bikker, pa loke ta trata e contenido di e leynan tanto su persona como Marisol Lopez Tromp no tin nada contra di e contenido di e ley riba su mes, pero lo trata nan den su debido tempo. Sinembargo den e situacion cu Aruba ta awor aki no ta na su luga cu un gobierno demisionario kier core pasa tres ley asina grandi y pa e motibo aki mes a traha un carta y a entrega e carta aki na gobernador oficialmente.

Aunke cu Presidente di parlamento den oranan laat a dicidi di para e reunionnan bek , parlamentario Andin Bikker y Marisol Lopez Tromp ta kere cu ta na su luga cu gobernador ricibi un carta mirando kico ta loke presidente di parlamento ta tratando di haci y hinca Aruba den dje.

Tambe hunto cu e carta a bay diferente documento cu pruebanan concreto y tambe cu prueba cu e gobierno di AVP den su despedida ta reglando cosnan pa personanan hopi cerca di nan (Friends and Family) cu tambe ta un situacion cu ta di desaproba na e momentonan aki.

Parlamentario Marisol Lopez Tromp ta kere cu e situacion cu gobierno di AVP ta hinca e pueblo di Aruba aden ta inaceptabel. Banda di e carta cu a keda entrega na gobernador tambe a notifica gobernador di e diferente decisionnan cu cierto mandatarionan ta tumando y cu tin un embergadura financiero y ta tambe ta contra ley caminda cu tin minister cu na e momentonan aki tin hasta e curashi di pasa aktenan di zonanan cu ta proteha y den pura prome cu e gobierno baha. Ta pasa e terenonan di pueblo pa hendenan hopi cerca di nan y alabes ta trapa riba nos leynan vigente di zonificacion teritorial.

Tambe loke ta resalta den e reunion cu presidente di parlamento Mervin Wyatt Ras kier a trata pa e ley pasa no ta solamente pa cambia e ley pero tambe tin di haber cu nombramentonan asina cu e ley pasa prome cu gobierno baha. Pa Marisol Lopez Tromp esakinan ta puntonan cu un mandatario no ta haci unabes cu nan sa cu e gobierno no lo bolbe, y den cuadro di bon gobernacion e decisionnan aki mester ta pa e otro gobierno tuma cu e trabaonan cu mester sigui. Y no core yama un reunion den pura pa asina pasa leynan pa asina personanan comprometi haya posicionnan ainda prome cu nombramento di e gobierno cu pueblo a scoge p’e.