Mario Arends di ATA: Aruba ta keda un destinacion preferi pa turistanan crucero

E crecemento di turista pa barco crucero pa 2017 sigur ta un record pa Aruba. Esaki ta mustra cu Aruba ta keda un destinacion gusta den Caribe. Esaki segun Sr. Mario Arends di ATA .

E resultado ta mustra cu turista crucero ta bayendo den bon direccion, ycu esfuerzonan cu Aruba ta hinca aden, ta dunando su frutonan. ATA no ta wak volumen so, pero otro aspectonan, p.e. cuanto nan ta gasta ariba e isla.

E noticianan ta positivo, cu e volumen ta aumentando den un number record. Compara cu 2013 Aruba a ricibi 683 mil turista y pa e aña aki tin riba 700 mil turista proyecta.

E interes pa barconan crucero lo sigui crece, Caribe ta e region mas popular pa barconan crucero. E mercado di crucero mes no ta compara cu e turismo tradicional. E ta mas chikito, mundialmente ta 23 miyon so ta tuma crucero, apesar cu e interes ta creciendo gradualmente. Y Aruba lo sigui wak mas crecemento. Pero ta importante con nos lo uza nos capacidad, no solamente di puerto, pero tambe nos infrastructura y nos recursonan natural. Tur aspecto di nos destinacion mester wordo maneha cuidadosamente. E experiencia di e turista crucero ta importante, nos mester proteha esey. Pasobra na final di dia ta e turista crucero lo yuda Aruba sigui crece. Y si e volumen no wordo maneha na un bon manera, esey lo refleha riba e rankingnan cu Aruba ta haya como destinacion.

Por ultimo, Sr. Arends a splica cu Aruba como destinacion mester maneha su capacidad na un manera debido. Na nivel di isla por mira hopi cambio, cambionan den infrastructura. Tur esey ta haci cu nos por sigui crece den cantidad, na un manera mas gradual, mas sostenibel. Y cu por sigui enfoca riba e importancia, di sigui crece nos impacto economico y pa sigui stimula e biahero pa gasta aki na Aruba.