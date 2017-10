Mantene Aruba limpi ta den nos mesun man

Den un entrevista cu Sr. Danilo Prescott di Bureau City Inspector a puntra kico nos ta bay haci cu e tantisimo sushi cu tin rond di nos isla y con nos ta bay deal cu esaki.

Segun Sr. Prescott ta e ‘Rubiano mes no kier siña pa mantene nos isla limpi. Dicon? Pasobra tin e teima cu stranhero ta susha nos luga, pero esey no ta berdad. City Inspector ta haciendo e controlnan keto bay. Pero a ripara cu ni cuanto duna opdracht pa haci e luga limpi, e ta keda ripiti. Esaki kiermen cu hende ta keda susha na e mesun luga. Algun luga a wordo isola, cu cooperacion di DOW. Pero nan ta busca otro luganan nobo pa e dump nan sushi y crea nan dumpnan ilegal.

Aworaki Bureau City Inspector a cuminsa cu’n campaña pa mantene e centro di ciudad limpi. No oranjestad so, pero tambe Santa Cruz , San Nicolas, etc. E problema ta e adictonan, manera conoci Buraeau City Inspector ta un departamento cu ta encarga cu sushi. Pero si e mesun comerciantenan ta keda duna e adictonan 2 pa 3 florin, pa cumpra nan piedra. E adictonan ta keda haci mesun cos, e sushedad. Busca sushedad, deposita tras di Caya Grandi, banda di Hotel Central. Aworaki nan ta bezig hunto cu Serlimar y DOW pa haci e luga limpi y pa busca pa sa ken ta doño di e tereno, pa nan cera nan tereno.

Pero e problema principal ta e adicto y e negociante, ya cu esun ultimo aki ta esun cu ta paga e adictonan. Ta algo hopi dificil, pa cual nan lo sinta cu diferente departamentonan ya cu den centro di ciudad, tur e sushi ta wordo causa door di e adictonan.

Dump na Aruba ta pornada, pero door di gewoon flohera, nos ta prefera di tir’e den un area habita of no habita, y bira bay cas bek. Doño di tereno of edificionan cu ta bandona, dicon ainda no a haci algo cu DIP of DOW mester manda un carta, pa esun responsabel pa e tereno/edificio.

E problema di mas grandi cu tin un solo doño of dos doño cu ta bay di acuerdo pa cera nan tereno. Pero mayoria luga den Oranjestad ta luganan cu a wordo laga atras pa herencia. Nan a haya nan mes den un situacion asina na Savaneta, caminda a resulta cu a sali un heredero cu a duna permiso pa basha e ruina abao. Diripiente despues cu a benta e cas abao, a sali 7 pa 8 heredero. E problema ta ora cu tin mas cu un heredero. E caminda pa loke ta trata edificio of terenonan eigendom, esey ta corecto, segun Sr. Prescott.

Mester bin diferente ley, no e ley di sushedad so. P.e. ley di para auto ariba caminda, unda cu hende ta haci nan mesun trottoir, caminda ley ta bisa cu e trottoir mester ta 2 meter, mientras cu hende ta coy tereno publico tambe. Dus diferente leynan mester bin nobo. E ley di garashi bou palo. Esey ta algo cu ta algo cu ta traha ariba nan nervio. Unda cu bo bira awo, bo ta haya azeta sushi tira. Esaki ta un delito ambiental, pero no por haci nada, ya cu bo no sa ken a haci’e. Vooral e garashinan bou palo, a yega ora pa caba cu eseynan, segun Sr. Danilo Prescott, di Bureau City Inspector.