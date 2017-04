Manifestantenan herida ta sufri pa haya remedi

CARACAS, Venezuela – Manifestantenan den e ola di Venezuela contra di gobierno di Nicolas Maduro ta enfrenta problemanan adicional: con pa ricibi tratamento medico den un pais golpea pa e escasez di antibioticonan.

Pa luna di April, cifranan oficial ta indica cu 427 persona a wordo herida den manifestacionnan. Balanan di rubber, piedra, blekinan yena cu gasnan lacrimogeno a causa mayoria herida, segun varios dokter y gruponan di derechonan humano.

Famianan mester a hiba e pashentnan na varios centro di salud, core di botica pa botica buscando remedi y publicando mensahenan riba rednan social buscando donacion.

Cu cerca di 85% di suministro medico no ta disponibel, segun e principal grupo farmaceutico di e pais, hopi hende nan Venezuela no por haya un tratamento optimal, of pio ainda, no ta haya niun tratamento mes.

Pa gobierno e manifestantenan ta culpabel di e violencia cu ta asotando Venezuela y cu te cu diamars, a laga 26 persona morto.

Pa combati e falta di remedi, Venezolanonan den exterior ta haciendo donacion di remedinan den ciudadnan manera Miami y Madrid. Y na e pais mes, hopi dokter y studiantenan di medicina ta ofrece voluntariamente pa atende e personanan den e manifestacion. Hopi di e dokternan ta bisti na civil y ta uza pseudonimo pa evita di wordo aresta of ataca pa oficialistanan. Nan no ta tin ekipo manera mascaranan pero den tur e atakenan di gas nan ta logra atende pashentnan cu heridanan di balanan di rubber of cu ta stik door di e gasnan.

Venezuela ta un pais cu ta pasando pa un crisis economico grave den recesión, e infalcion mas halto di mundo y caminda cu hopi di e servicionan ta funciona a medias, unda cu dokternan boluntario ta wordo mira manera un rayo di speransa.

Fuente: Reuteres