Maneho di adiccion lo ta un ehempel pa henter Caribe

Minister encarga cu Turismo, Salud Publico y Deporte, Sr. DanguiOduber ta garantisa comunidad di Aruba cu e lo transforma e maneho di adiccion y problemanan mental na Aruba den un ehempel pa Caribe. E Minister kier compromete su mes cu tur e famianan cu tin familiaresnan den problema di adiccion of mental cu panan ta un dolor grandi, cu e lo bai restructura henter e organisacion actual y lo bai inverti mucho mas pa por trata e hendenan aki adecuadamente.

E retonan actual ta sumamente grandi, caminda cu e gobierno anterior a haci absolutamente nada pa maneho di adiccion y problemanan mental aki na Aruba convertiendo asina e situacion di adiccion na Aruba den uno hopi espantoso. E mal maneho pa cu adiccion y problemanan mental e ultimo 8 añanan, comunidad por a mira e frutonan di esaki den varios caso lamentabel cu a sosode e aña aki.

E mandatario di Salud Publico ta garantisa pueblo di Aruba cu e lo pone e ser humano central atrobe, pa asina cada cuidadano riba nosisla por bai disfruta di un cuido digno y di calidad. E Minister lo baiataka e problematica di adiccion y problemanan mental di tur banda.

E retonan actual ta grandisimo den e sector aki. Na aña 2005 e fundacionnan cu tin cu maneha problema di adiccion y pa prevencion di esaki tawata haya un subsidio di alrededor di 12 miyon florin pa aña for gobierno di Aruba. For di 2010 te cu awo e fundacionnan aki ta haya solamente 3.5 miyon florin. E gobiernoanterior di Mike Eman a corta esaki cu casi 9 miyon florin cu ta ekivalente na un caida di 71%. Minister Dangui Oduber ta garantisa pueblo cu esaki sigur lo cambia bou su maneho y lo baiinverti lo necesario pa asina nos por ta un ehempel locual ta regardamaneho pa cu adiccion y problemanan mental den Caribe. Lo bay haci un reorganisacion completo pa cu maneho di adiccion y problemanan mental pa asina esaki wordo structura na un manera profesional manera normanan internacional ta exigi.

Entre 2005 cu 2009 un total di 180 pashent tawata wordo trata pa problemanan di adiccion of mental, for di anja 2010 te cu awo esakita solamente 30 hende. Esey ta nifica un caida di 84% di e total di pashentnan cu tawata wordo trata. E stadistica ey so ta bisa hopi di e mal maneho di e gobierno anterior di Mike Eman cu no a hasi nada y no tawata tin e ser humano central, su prioridadnan tawata mal fiha y esey tawata tin su consecuencianan grave pa hopi famianan naAruba. E situacion ta asina grave cu no tin luga actualmente mas pa por rehabilita manera debe ser y esaki ta hopi alarmante.

World Health Organization tin un norma cu ta stipula cu cada paismester por tin 1 psychiater pa cada 10.000 habitante. Actualmentena Aruba nos tin solamente 4 psychiater pa 110.000 habitante.

Den e ultimo 8 anjanan di gobernacion di gabinete Mike Eman I y II, 4 fundacion a wordo lanta pero nada a wordo hasi pa cu e problematica di adiccion y problemanan mental. E unico meta cu esaki tawata tin ta pa acomoda campanjadornan di partido. Esaki ta mas cu bisto via e stadisticanan actual y tambe e situacion social cu nos ta bibando den dje actualmente na Aruba. Aruba ta pasando den su peor momentonan socialmente den su historia y esey ta e resultado di mal maneho pa cu e sector ya menciona.

Loke a sorprende e Minister tambe ta e falta di personal diploma pa atende cu e problemanan di adiccion y mental. E gobierno anterior no a percura pa bijscholing di e personanan aki. Minister Dangui Oduber ta compromete su mes cu e lo bay reintroduci e programa pa cu un opleiding di “Verslavingszorgtherapeut” na un MBO niveau pa asina nos aumenta e cantidad di profesionalnan den e sector aki y tambe naturalmente pa her- , om- of bijscholing di e empleadonan actual di e sector ya menciona.