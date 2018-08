Mama ta tira su yiu di cuater aña den riu

TAMPA, Merca- Autoridadnan di Florida a haya e cupra di un mucha muhe di 4 aña cu a wordo tira for di un brug den e riu Hillsborough. Pero polisnan no a determina si e mucha tabata morto ora cu el a cay of el a muri hoga.

Un ekipo di buzo a recupera e curpa di e criatura. Testigonan a informa na e corant Tampa Bay Times cu e muhe a tira e mucha den e riu for di un brug. Polis a detene e muhe den un luga cercano.

“Lastimamente, na e punto aki, tin mas pregunta cu contesta”, segun hefe di polis di Tampa, Brian Dugan.

