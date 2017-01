Mama ta pidi intermediacion di polis pa saca su yiu homber menor di edad for di Hotel Roy’s

Diabierna atardi pa 5 or y 15 di atardi, ta yega na warda di polis un señora di inicial W, pa pidi pa polis intermedia pa saca su yiu homber di 17 aña for di Hotel Roys. Patruya ta dirigi su mes pa Hotel Roys y eynan ta combersa cu e señora St.J., cu a declara cu e menor en berdad tabata kedando cerca dje. Polisnan a hala su atencion riba e hecho di e consecuencianan di tin un relacion cu un menor di edad, y el a bin compronde. Polis a papia cu e hoben F y esaki a compronde cu e mester sigui reglanan di cas, te ora cu e ta mayor di edad. W. no tabata kier a entrega denuncia.

Observacion:

Hotel Roys ta conoci pa drogadictonan ambulante cu ta keda eyden. Na e luga en cuestion polisnan a topa cu e conocirnan di polis “Adamus”, “Stamper”, “Hodge” y e rumannan “Ramirez” eynan. Loke mas a resalta cu e yiu muhe di St. J di entre 2 pa 3 aña tabata cana rond den e hende hombernan, mientras cu e mama mes tabata cera den camber. Tabata tin tambe dos otro mucha homber chikito di entre 6 pa 8 aña. Polisnan a hala atencion di e mama di e mucha muhe, pero esaki a bisa cu e hombernan ta su amigonan y cu e ta bezig den su camber.