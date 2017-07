Mama ta denuncia secuestro di su dos yiunan

Diabierna 7 di Juli, ta yega na warda di polis na Shaba, e señora P.K., pidiendo pa yudansa. El a declara cu su casa, V.K. a bay cu nan dos yiunan. Segun bisiñanan, V.K. presuntamente lo a bay un agencia di biahe pa cumpra pasashi. Door di esaki P.K. a bin pidi polis pa yudansa. E pareha tin dos yiu hunto, uno di tres y uno di 5 aña. El a declara cu, su persona hunto cu K y nan dos yiunan ta biba na Montaña. Diahuebs 6 di Juli, pa maso menos 5 or y 30, V.K. ta bah’e na su trabao. Ora cu el a yega cas bek, ni V.K. ni su yiunan no tabata na cas. P.K. a purba yama

V.K. diferente biaha, pero e no ta contesta e yamada.

P.K. a bay na Schotlandstraat na unda mama di V.K. cu ta e señora L.B. ta hospeda temporal.

P.K. a declara cu V.K.ta core un auto Hyundai color shinishi cu plachi number A-59299 . Via central di polis a controla e number y esaki ta registra riba un Hyundai Getz y e doño su inicial ta L.K. e señora P.K. a declara na polis cu e homber L.K ta doño di e compleho Schotlandstraat 48.

Polis a yama L.L. pa traha un cita relaciona cu e incidente. Diabierna marduga pa 04:00 patruya Noord a bay na Schotlandstraat 48 hunto cu señora P.K. pa topa cu e homber L.K. A bati porta y ningun hende no a reacciona y L.K. a bin habri porta y tur hende a drenta. E cama ta reboltea, tin algun lachi y cashi ta habri y ta mustra manera un hende a bandona e apartamento.

Cu urgencia. L.K. a declara na polis cu e lo mester controla na aeropuerto si su Hyundai Getz color shinishi ta staciona eynan. A wordo yama diferente departamento manera Grenspolitie, piket recherche, pa haya mas informacion di V.K. a bay cu e yiunan den exterior.

Un rato despues L.K. ta yama warda y declara cu su auto A-59299 a wordo haya na aeropuerto. E comandante di polis a haya information cu V.K. hunto cu su mama y yiunan pa 19:00 riba 6 di Juli 2017 a viaha bay cu Insel Air pa Curacao.

E recherche riba servicio a tuma e denuncia y recherche lo yama y busca contacto cu oficina di INTERPOL pa haya sa na unda e personanan aki a viaha bay.