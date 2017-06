Mama ta bandona su yiu di 4 aña na Airport di Atlanta

ATLANTA, Merca- Polis di Atlanta, Merca ta buscando mama di un mucha muhe di 4 aña, cu a bay laga su yiu na airport di Atlanta. El a pidi un pareha pa cuida su yiu tur esten e ta bay cumpra algun cos, pero e no a bin bek.

Segun polis, e muhe procedente di Maryland a core mas di mil km pa yega na Airport di Atlanta. Ora cu el a yega den oranan di anochi, el a pidi un pareha cu e no conoce, pa nan wak p’e mucha pe un rato. Despues di cinco ora e pareha a yama polis.

Motibo pa cual e mama ta bandona su yiu no ta conoci, pero polis ta haya e caso, uno preocupante. “Ken ta bay laga nan yiu di 4 aña cerca hende straño? Aunke cu ta pa bo bay shop, hende bon na tino no ta haci esaki”.

E mucha muhe di 4 aña ta keda cu polis te ora cu su famia na Maryland por cuida di dje. Polis a haci un yamado via Facebook.

